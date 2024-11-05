Семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет — рейтинг лучших и худших моделей

Лучшие и худшие семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет
Семейные хэтчбеки остаются популярными, несмотря на стремительный рост спроса на кроссоверы. Это означает широкий выбор машин с таким кузовом на вторичном авторынке, но, как показывают данные исследования надежности, не все хэтчбеки обеспечат беспроблемное управление.
Вопрос исследовали специалисты What Car.
Самые надежные семейные хэтчбеки
- Skoda Octavia, бензин (2013-2020): рейтинг надежности 99,3%
- Mercedes A-Class, гибрид (2018-до сих пор.): 98,7%
- BMW 1 серии (2019-2024): 98,6%
- Honda Civic (2022-до сих пор): 97,6%
- Hyundai Ioniq, гибрид (2016-2022): 96,5%
- Toyota Corolla (2018-до сих пор): 96,4%
- Citroen C4 (2020-до сих пор): 96,2%
- Kia XCeed (2019-до сих пор): 95,6%
- Mini Clubman (2015-2024): 95,5%
- Ford Focus, бензин (2018-до сих пор): 94,9%
Skoda Octavia, бензин (2013-2020)
Бензиновая версия Octavia предыдущего поколения получила почти безупречный рейтинг надежности. Это делает ее гораздо лучше, чем последняя версия модели, так как только 6% владельцев страдают от сбоев топливной системы. Все проблемы оказались несущественными, потому что были устранены менее чем за сутки. Кроме того, все работы производились бесплатно.
Наименее надежные семейные автомобили
- Volkswagen Golf, дизель (2020-до сих пор): 70,4%
- Seat Leon (2020-до сих пор): 74,2%
- Skoda Octavia (до 2020): 80,3%
Volkswagen Golf, дизель (2020-до сих пор)
Это поколение Golf страдает из-за проблем с трансмиссией, спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой, электричеством, кондиционером, кузовом, тормозами, двигателем, 12-вольтовым аккумулятором, выхлопной и топливной системами. Треть из поврежденных авто находились в ремонте минимум неделю. Только 41% были исправлены бесплатно, 11% владельцев заплатить 1000 фунтов и более.
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