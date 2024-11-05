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Лучшие и худшие семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет

5 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет — рейтинг лучших и худших моделей
Volkswagen Golf против Skoda Octavia. Фото: autoexpress.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Семейные хэтчбеки остаются популярными, несмотря на стремительный рост спроса на кроссоверы. Это означает широкий выбор машин с таким кузовом на вторичном авторынке, но, как показывают данные исследования надежности, не все хэтчбеки обеспечат беспроблемное управление.

Вопрос исследовали специалисты What Car.

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Самые надежные семейные хэтчбеки

  1. Skoda Octavia, бензин (2013-2020): рейтинг надежности 99,3%
  2. Mercedes A-Class, гибрид (2018-до сих пор.): 98,7%
  3. BMW 1 серии (2019-2024): 98,6%
  4. Honda Civic (2022-до сих пор): 97,6%
  5. Hyundai Ioniq, гибрид (2016-2022): 96,5%
  6. Toyota Corolla (2018-до сих пор): 96,4%
  7. Citroen C4 (2020-до сих пор): 96,2%
  8. Kia XCeed (2019-до сих пор): 95,6%
  9. Mini Clubman (2015-2024): 95,5%
  10. Ford Focus, бензин (2018-до сих пор): 94,9%

Skoda Octavia, бензин (2013-2020)

Лучшие и худшие семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет - фото 1
Фото: carwow.co.uk

Бензиновая версия Octavia предыдущего поколения получила почти безупречный рейтинг надежности. Это делает ее гораздо лучше, чем последняя версия модели, так как только 6% владельцев страдают от сбоев топливной системы. Все проблемы оказались несущественными, потому что были устранены менее чем за сутки. Кроме того, все работы производились бесплатно.

Наименее надежные семейные автомобили

  1. Volkswagen Golf, дизель (2020-до сих пор): 70,4%
  2. Seat Leon (2020-до сих пор): 74,2%
  3. Skoda Octavia (до 2020): 80,3%

Volkswagen Golf, дизель (2020-до сих пор)

Лучшие и худшие семейные хэтчбеки в возрасте до пяти лет - фото 2
Фото: whatcar.com

Это поколение Golf страдает из-за проблем с трансмиссией, спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой, электричеством, кондиционером, кузовом, тормозами, двигателем, 12-вольтовым аккумулятором, выхлопной и топливной системами. Треть из поврежденных авто находились в ремонте минимум неделю. Только 41% были исправлены бесплатно, 11% владельцев заплатить 1000 фунтов и более.

Ранее эксперты предупредили о трех подержанных авто с плохой репутацией, которых нужно избегать. Также мы писали о шести американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше.

рейтинг автомобиль Toyota Ford авто Volkswagen BMW Honda подержанные авто

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