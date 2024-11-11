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ТОП-7 лучших годов выпуска Hyundai Tucson

11 ноября 2024 07:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Лучшие годы выпуска Hyundai Tucson — ТОП-7 моделей
2019 Hyundai Tucson. Фото: cars.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Кроссовер Hyundai Tucson популярен в Украине из-за своих компактных размеров, надежности, практичности и доступности. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы автомобиля признаны исключительными, что делает их лучшим выбором среди подержанных транспортных средств.

Об этом написал Motor Biscuit.

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  • Hyundai Tucson 2014 года

Является одной из самых надежных моделей в линейке Hyundai. В этом году автомобиль получил похвалу за изысканный интерьер, комфортную езду и удобные технические характеристики. Многие водители считают эту машину практичным вариантом, который все еще смотрится современным.

  • Hyundai Tucson 2018 года

Tucson 2018 объединяет обновленный стиль с надежной производительностью. Эта модель, известная своим плавным управлением и тихой кабиной, обеспечивает комфортное вождение. Hyundai также улучшил интерьер авто, добавив качественные материалы, которые были на шаг лучше, чем у конкурентов.

  • Hyundai Tucson 2019 года

Hyundai внес значительные обновления, сделав авто одним из лучших годов для этой модели. Версия 2019 года получила свежий дизайн экстерьера, более современную приборную панель и новые функции безопасности. Эти дополнения сделали Tucson более роскошным, чем может предположить его цена.

  • Hyundai Tucson 2020 года

Модель опирается на сильные стороны предыдущих годов, улучшая технологию. Hyundai включил больше стандартных функций безопасности, также машина предлагает плавное управление и изысканный интерьер, благодаря которому он чувствуется более высококлассной.

 

ТОП-7 лучших лет выпуска Hyundai Tucson - фото 1
2021 Hyundai Tucson. Фото: thedrive.com
  • Hyundai Tucson 2021 года

Модель в этом году особенно известна комфортной ездой и тихим салоном. А такие функции как подогрев сидений, беспроводная зарядная панель и усовершенствованные параметры безопасности делают его желательным вариантом для тех, кто ценит современный кроссовер за адекватные деньги.

  • Hyundai Tucson 2022 года

Tucson в этом году получил серьезный редизайн, передовые технологии и отличную топливную эффективность. Модель оснащена более мощным двигателем и обновленной информационно-развлекательной системой, что дает ей преимущество по сравнению с предыдущими годами.

  • Hyundai Tucson 2023 года

Модель сочетает хорошую экономию топлива с множеством новых стандартных функций, таких как улучшенные системы безопасности и большой сенсорный дисплей. В этом году предлагается гибридный вариант, который дает экологически сознательным водителям еще лучший выбор.

Ранее мы писали, автомобили какого бренда надежнее — Kia или Hyundai. Также мы сообщали, как повлияет на авторынок объединения Hyundai и General Motors.

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