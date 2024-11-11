Лучшие годы выпуска Hyundai Tucson — ТОП-7 моделей

2019 Hyundai Tucson. Фото: cars.com

Кроссовер Hyundai Tucson популярен в Украине из-за своих компактных размеров, надежности, практичности и доступности. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы автомобиля признаны исключительными, что делает их лучшим выбором среди подержанных транспортных средств.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Hyundai Tucson 2014 года

Является одной из самых надежных моделей в линейке Hyundai. В этом году автомобиль получил похвалу за изысканный интерьер, комфортную езду и удобные технические характеристики. Многие водители считают эту машину практичным вариантом, который все еще смотрится современным.

Hyundai Tucson 2018 года

Tucson 2018 объединяет обновленный стиль с надежной производительностью. Эта модель, известная своим плавным управлением и тихой кабиной, обеспечивает комфортное вождение. Hyundai также улучшил интерьер авто, добавив качественные материалы, которые были на шаг лучше, чем у конкурентов.

Hyundai Tucson 2019 года

Hyundai внес значительные обновления, сделав авто одним из лучших годов для этой модели. Версия 2019 года получила свежий дизайн экстерьера, более современную приборную панель и новые функции безопасности. Эти дополнения сделали Tucson более роскошным, чем может предположить его цена.

Hyundai Tucson 2020 года

Модель опирается на сильные стороны предыдущих годов, улучшая технологию. Hyundai включил больше стандартных функций безопасности, также машина предлагает плавное управление и изысканный интерьер, благодаря которому он чувствуется более высококлассной.

2021 Hyundai Tucson. Фото: thedrive.com

Hyundai Tucson 2021 года

Модель в этом году особенно известна комфортной ездой и тихим салоном. А такие функции как подогрев сидений, беспроводная зарядная панель и усовершенствованные параметры безопасности делают его желательным вариантом для тех, кто ценит современный кроссовер за адекватные деньги.

Hyundai Tucson 2022 года

Tucson в этом году получил серьезный редизайн, передовые технологии и отличную топливную эффективность. Модель оснащена более мощным двигателем и обновленной информационно-развлекательной системой, что дает ей преимущество по сравнению с предыдущими годами.

Hyundai Tucson 2023 года

Модель сочетает хорошую экономию топлива с множеством новых стандартных функций, таких как улучшенные системы безопасности и большой сенсорный дисплей. В этом году предлагается гибридный вариант, который дает экологически сознательным водителям еще лучший выбор.

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