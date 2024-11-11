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ТОП-7 найкращих років випуску Hyundai Tucson

11 листопада 2024 07:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращі роки випуску Hyundai Tucson — ТОП-7 моделей
2019 Hyundai Tucson. Фото: cars.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кросовер Hyundai Tucson популярний в Україні через свої компактні розміри, надійність, практичність та доступність. Фахівцями Consumer Reports, J.D. Power та US News деякі модельні роки автомобіля визнані винятковими, що робить їх найкращим вибором серед вживаних транспортних засобів.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • Hyundai Tucson 2014 року

Є однією з найнадійніших моделей у лінійці Hyundai. Цього року автомобіль отримав похвалу за вишуканий інтер’єр, комфортну їзду та зручні технічні характеристики. Багато водіїв вважають цю машину практичним варіантом, який усе ще виглядає сучасним.

  • Hyundai Tucson 2018 року

Tucson 2018 року поєднує оновлений стиль з надійною продуктивністю. Ця модель, відома своїм плавним керуванням та тихою кабіною, забезпечує комфортне водіння. Hyundai також покращив інтер’єр авто, додавши якісні матеріали, які були на крок краще, ніж у конкурентів.

  • Hyundai Tucson 2019 року

Hyundai вніс значні оновлення, зробивши авто одним з найкращих років для цієї моделі. Версія 2019 року отримала свіжий дизайн екстер’єру, сучаснішу панель приладів та нові функції безпеки. Ці доповнення зробили Tucson розкішнішим, ніж може припустити його ціна.

  • Hyundai Tucson 2020 року

Модель спирається на сильні сторони попередніх років, покращуючи технології. Hyundai включив більше стандартних функцій безпеки, також машина пропонує плавне керування та вишуканий інтер’єр, завдяки якому вона відчувається висококласнішою.

 

ТОП-7 найкращих років випуску Hyundai Tucson - фото 1
2021 Hyundai Tucson. Фото: thedrive.com
  • Hyundai Tucson 2021 року

Модель цього року особливо відома своєю комфортною їздою та тихим салоном. А такі функції, як підігрів сидінь, бездротова зарядна панель та вдосконалені параметри безпеки, роблять його бажаним варіантом для тих, хто цінує сучасний кросовер за адекватні гроші.

  • Hyundai Tucson 2022 року

Tucson цього року отримав серйозний редизайн, передові технології та чудову паливну ефективність. Модель оснащена потужнішим двигуном та оновленою інформаційно-розважальною системою, що дає їй перевагу в порівнянні з попередніми роками.

  • Hyundai Tucson 2023 року

Модель поєднує гарну економію палива з безліччю нових стандартних функцій, як-от покращені системи безпеки та великий сенсорний дисплей. Цього року пропонується гібридний варіант, який надає екологічно свідомим водіям ще кращий вибір.

Раніше ми писали, автомобілі якого бренду надійніші — Kia чи Hyundai. Також ми повідомляли, як вплине на авторинок об'єднання Hyundai та General Motors.

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