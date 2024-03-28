Вийшов Hyundai Tucson 2025 — що змінилося в популярному кросовері

Оновлення мають підтримати популярність Tucson. Фото: Hyundai

Днями Hyundai представила оновлені Tucson та Tucson Hybrid 2025 року на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні. Найпопулярніший кросовер бренду дебютував зі свіжим дизайном, оновленими технологіями та вишуканішим інтер'єром.

Про це повідомив CarBuzz.

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Інтер'єр тепер може похвалитися більшим інформаційно-розважальним екраном та вдосконаленими технологіями.

Технологічні оновлення включають новий 12,3-дюймовий сенсорний екран з бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, опціональну автентифікацію за відбитками пальців та вдосконалені функції безпеки, такі як Forward Attention Warning.

Салон Tucson отримав найбільше змін. Фото: Hyundai

Широкий вибір двигунів

Tucson 2025 року буде пропонуватися з різними варіантами двигунів, два з яких електрифіковані.

Бензиновий 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 187 к.с. в чотирьох комплектаціях і агрегатується з 8-ступінчастою АКПП. Доступні передній та повний привід.

Гібридний Tucson використовує 1,6-літровий двигун з турбонаддувом, який працює в парі з 6-ступінчастою АКПП. Загальна потужність складає 231 к.с., завдяки електродвигуну 47,7 кВт.

Tucson PHEV використовує ту ж саму комбінацію двигуна і коробки передач, але більша батарея на 13,8 кВт-год і 72-кіловатний електродвигун (модернізований з 66,9 кВт) забезпечують 268 к.с. Компанія не згадує про повністю електричний запас ходу, але попередня модель могла проїхати 53 км лише на одному заряді акумулятора.

Як гібридна, так і PHEV моделі Tucson отримують повний привід в стандартній комплектації.

Режими водіння

Доступні різні режими водіння — звичайний, спортивний, сніговий.

Hyundai також додав функцію My Drive, яка дозволяє водієві обирати з декількох налаштувань, включаючи режим для немовлят. Цей режим пом'якшує натискання на педаль газу, створюючи більш спокійний досвід водіння, який не засмутить немовлят або домашніх тварин.

Ціни

Tucson — від 27 500 доларів.

Tucson Hybrid — від 32 575 доларів.

Tucson PHEV — від 38 725 доларів.

Раніше ми писали, що до України повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Також ми повідомляли, що Hyundai Motor остаточно вийшла з ринку РФ.