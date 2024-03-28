Вышел Hyundai Tucson 2025: что изменилось в популярном кроссовере

Обновления должны поддержать популярность Tucson. Фото: Hyundai

На днях Hyundai представила обновленные Tucson и Tucson Hybrid 2025 на Нью-Йоркском международном автосалоне. Самый популярный кроссовер бренда дебютировал со свежим дизайном, обновленными технологиями и изысканным интерьером.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Интерьер теперь может похвастаться большим информационно развлекательным экраном и усовершенствованными технологиями.

Технологические обновления включают в себя новый 12,3-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, опциональную аутентификацию по отпечаткам пальцев и усовершенствованные функции безопасности, такие как Forward Attention Warning.

Салон Tucson получил больше всего изменений. Фото: Hyundai

Широкий выбор двигателей

Tucson 2025 года будет предлагаться с разными вариантами двигателей, два из которых электрифицированы.

Бензиновый 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. в четырех комплектациях и агрегатируется с 8-ступенчатой АКПП. Доступны передний и полный привод.

Гибридный Tucson использует 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с 6-ступенчатой АКПП. Общая мощность составляет 231 л.с., благодаря электродвигателю 47,7 кВт.

Tucson PHEV использует ту же комбинацию двигателя и коробки передач, но большая батарея на 13,8 кВт-ч и 72 кВт электродвигатель обеспечивают 268 л.с. Компания не упоминает о полностью электрическом запасе хода, но предыдущая модель могла проехать 53 км только на одном заряде аккумулятора.

Как гибридная, так и PHEV модели Tucson получают полный привод в стандартной комплектации.

Режимы вождения

Доступны различные режимы вождения — обычный, спортивный, снежный.

Hyundai также добавил функцию My Drive, которая позволяет водителю выбирать из нескольких настроек, включая режим младенцев. Этот режим смягчает нажатие на педаль газа, создавая более спокойный опыт вождения, который не огорчит грудных детей или домашних животных.

Цены

Tucson — от 27 500 долларов.

Tucson Hybrid — от 32 575 долларов.

Tucson PHEV — от 38 725 долларов.

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