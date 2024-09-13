Hyundai та General Motors будуть разом будувати автомобілі — подробиці альянсу

Підписання меморандуму. Фото: motor1.com

Компанії підписали Меморандум про взаєморозуміння, який відкриває шлях до спільної розробки автомобілів з ДВЗ, електрокарів та машин на водні. Також бренди зацікавлені в об’єднанні таких ресурсів як сталь, сировина для акумуляторів тощо.

Про це повідомив Motor1.

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Мета об'єднання

За словами голови правління та виконавчої директорки компанії General Motors Мері Барра, альянс призведе до виробництва більш конкурентоспроможних автомобілів.

Також Барра розраховує на "дисциплінований розподіл капіталу", який дозволить двом великим автовиробникам скоротити витрати, інвестуючи більш ефективно.

Об'єднання дозволить знизити витрати та зменшити час на розробку та виробництво нових автомобілів.

Потенційно величезна економія на масштабі дозволить Hyundai та General Motors бути більш конкурентоспроможними в складній галузі, де китайські автовиробники стають реальною загрозою, особливо в сегменті електромобілів.

Інші альянси

Майже рік тому General Motors та Honda відмовилися від планів спільної розробки дешевших електромобілів. Початковий план передбачав випустити перші авто у 2027 році.

Можливо, Hyundai зможе заповнити порожнечу, що залишилася після відходу Honda.

Ще в середині березня Honda та Nissan домовилися провести переговори про спільну роботу над електромобілями, програмним забезпеченням та додатковими продуктами. На початку серпня Mitsubishi підтвердила, що також приєднається до цього об'єднання.

Кілька місяців тому Toyota, Mazda та Subaru провели спільну конференцію, щоб висловити свою довгострокову відданість двигунам внутрішнього згоряння.

Хай там як, але наступні роки на глобальному авторинку обіцяють бути гарячими з погляду цінової конкуренції між альянсами великих корпорацій. Що дуже непогано для споживачів.

Раніше ми писали, про чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей. Також писали про п'ять легендарних моделей авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття.