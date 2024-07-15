Легендарні моделі авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття: ТОП-5

1979 Ford Capri. Фото: shannons.com.au

Ford повертає культову модель Capri після того, як приблизно 38 років назад її зняли з виробництва. Це сталося лише за кілька днів після того, як Honda оголосила про повернення Prelude, а Toyota, за чутками, має намір відродити спорткари MR-2 та Celica.

Про це написала The Sun.

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Renault 5

Фото: motor1.com

Маленький Renault 5, який був популярним у 1980-90-х роках, повернувся на початку 2024-го як електричний суперміні. Класний електрокар у стилі ретро з роздутими колісними арками та класичними вертикальними задніми ліхтарями, але з сучасною тихою силовою установкою. Він дешевший за безліч своїх електричних конкурентів, зокрема Fiat 500e.

Opel Frontera

Фото: automobile-magazine.fr

Frontera, який випускався з 1991 по 2004 рік, наразі поставлятиметься з бензиновим гібридом та повністю електричним двигуном. Бензинова версія матиме 7-місний варіант.

Land Rover Freelander

Фото: drive.com.au

Freelander випускався з 1997 по 2015 роки. Сьогодні компанія Jaguar Land Rover підтвердила, що модель повернеться як абсолютно новий електричний позашляховик. Його вироблятиме китайська компанія Chery.

Honda Prelude

Фото: theautopian.com

Днями представили нову спортивну Honda Prelude. До того було випущено п'ять поколінь моделі протягом 1978-2001 років. Через 23 роки авто повертається у вигляді електричного купе.

Ford Capri

Фото: topgear.com

Нова модель — повністю електричний кросовер — дуже далека від оригінального Capri 1970-80-х років. Продаж автомобіля у версії із заднім приводом потужністю 286 к.с. розпочнеться наприкінці осені цього року.

Раніше ми писали про найнадійніші класичні американські та французькі автомобілі.