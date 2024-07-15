Легендарні моделі авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття: ТОП-5

ТОП-5 легендарних моделей авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття
Ford повертає культову модель Capri після того, як приблизно 38 років назад її зняли з виробництва. Це сталося лише за кілька днів після того, як Honda оголосила про повернення Prelude, а Toyota, за чутками, має намір відродити спорткари MR-2 та Celica.
Про це написала The Sun.
Renault 5
Маленький Renault 5, який був популярним у 1980-90-х роках, повернувся на початку 2024-го як електричний суперміні. Класний електрокар у стилі ретро з роздутими колісними арками та класичними вертикальними задніми ліхтарями, але з сучасною тихою силовою установкою. Він дешевший за безліч своїх електричних конкурентів, зокрема Fiat 500e.
Opel Frontera
Frontera, який випускався з 1991 по 2004 рік, наразі поставлятиметься з бензиновим гібридом та повністю електричним двигуном. Бензинова версія матиме 7-місний варіант.
Land Rover Freelander
Freelander випускався з 1997 по 2015 роки. Сьогодні компанія Jaguar Land Rover підтвердила, що модель повернеться як абсолютно новий електричний позашляховик. Його вироблятиме китайська компанія Chery.
Honda Prelude
Днями представили нову спортивну Honda Prelude. До того було випущено п'ять поколінь моделі протягом 1978-2001 років. Через 23 роки авто повертається у вигляді електричного купе.
Ford Capri
Нова модель — повністю електричний кросовер — дуже далека від оригінального Capri 1970-80-х років. Продаж автомобіля у версії із заднім приводом потужністю 286 к.с. розпочнеться наприкінці осені цього року.
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