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ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения

15 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Легендарные модели авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения: ТОП-5
1979 Ford Capri. Фото: shannons.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Ford возвращает культовую модель Capri после того, как около 38 лет назад ее сняли с производства. Это произошло всего через несколько дней после того, как Honda объявила о возвращении Prelude, а Toyota, по слухам, намерена возродить спорткары MR-2 и Celica.

Об этом написала The Sun.

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Renault 5

 

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения - фото 1
Фото: motor1.com

Маленький Renault 5, популярный в 1980-90-х годах, вернулся в начале 2024-го как электрический супермини. Классный электрокар в стиле ретро с раздутыми колесными арками и классическими вертикальными задними фонарями, но с современной тихой силовой установкой. Он дешевле многих своих электрических конкурентов, в частности Fiat 500e.

Opel Frontera

 

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения - фото 2
Фото: automobile-magazine.fr

Frontera, который выпускался с 1991 по 2004 год, будет поставляться с бензиновым гибридом и полностью электрическим двигателем. Бензиновая версия будет иметь 7-местный вариант.

Land Rover Freelander

 

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения - фото 3
Фото: drive.com.au

Freelander выпускался с 1997 по 2015 год. Сегодня компания Jaguar Land Rover подтвердила, что модель вернется как совершенно новый электрический внедорожник. Его будет производить китайская компания Chery.

Honda Prelude

 

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения - фото 4
Фото: theautopian.com

На днях представили новую спортивную Honda Prelude. До этого было выпущено пять поколений модели в течение 1978-2001 годов. Через 23 года автомобиль возвращается в виде электрического купе.

Ford Capri

 

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения - фото 5
Фото: topgear.com

Новая модель — полностью электрический кроссовер — очень далека от оригинального Capri 1970-80-х годов. Продажа автомобиля в версии с задним приводом мощностью 286 л. начнется в конце осени этого года.

Ранее мы писали о самых надежных классических американских и французских автомобилях.

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