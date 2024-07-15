Легендарные модели авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения: ТОП-5

ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения
Ford возвращает культовую модель Capri после того, как около 38 лет назад ее сняли с производства. Это произошло всего через несколько дней после того, как Honda объявила о возвращении Prelude, а Toyota, по слухам, намерена возродить спорткары MR-2 и Celica.
Об этом написала The Sun.
Renault 5
Маленький Renault 5, популярный в 1980-90-х годах, вернулся в начале 2024-го как электрический супермини. Классный электрокар в стиле ретро с раздутыми колесными арками и классическими вертикальными задними фонарями, но с современной тихой силовой установкой. Он дешевле многих своих электрических конкурентов, в частности Fiat 500e.
Opel Frontera
Frontera, который выпускался с 1991 по 2004 год, будет поставляться с бензиновым гибридом и полностью электрическим двигателем. Бензиновая версия будет иметь 7-местный вариант.
Land Rover Freelander
Freelander выпускался с 1997 по 2015 год. Сегодня компания Jaguar Land Rover подтвердила, что модель вернется как совершенно новый электрический внедорожник. Его будет производить китайская компания Chery.
Honda Prelude
На днях представили новую спортивную Honda Prelude. До этого было выпущено пять поколений модели в течение 1978-2001 годов. Через 23 года автомобиль возвращается в виде электрического купе.
Ford Capri
Новая модель — полностью электрический кроссовер — очень далека от оригинального Capri 1970-80-х годов. Продажа автомобиля в версии с задним приводом мощностью 286 л. начнется в конце осени этого года.
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