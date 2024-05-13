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Конец эпохи — восемь легендарных автомобилей, которые снимают с производства

13 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Восемь популярных автомобилей, производство которых прекращают в 2024-2025 годах
Ford останавливает производство нескольких популярных моделей. Фото: carfromjapan.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Рано или поздно крупные автопроизводители прощаются даже со своими популярными моделями. Причины могут быть разными — от замены ДВС на электромобиль до необходимости свежих идей.

Об этом написал Auto24.

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Ford Edge / Ford Escape / Ford Focus

 

Конец эпохи - восемь легендарных автомобилей, снимающих с производства - фото 1
Фото: ford-vidi.com.ua

В апреле 2024 года прекратилось производство Ford Edge, хотя за 17 лет существования модели продажи кроссовера почти ежегодно превышали 100 000 единиц. В 2025 году оставят конвейер в США Ford Escape и популярный в Украине хэтчбек Ford Focus.

Jeep Cherokee / Jeep Renegade

 

Конец эпохи - восемь легендарных автомобилей, снимающих с производства - фото 2
Фото: ford-vidi.com.ua

Уже в начале 2024 г. в США прекратили производство бюджетного Jeep Renegade и культового Jeep Cherokee. Хотя 7-местный Jeep Grand Cherokee с конвейера все еще сходит.

Kia Rio

 

Конец эпохи - восемь легендарных автомобилей, снимающих с производства - фото 3
Фото: kia.com

Одну из самых доступных моделей корейского производителя перестанут выпускать уже в 2024 году.

Mini Clubman

 

Конец эпохи - восемь легендарных автомобилей, снимающих с производства - фото 4
Фото: motor1.com

Прощальная версия универсала Clubman называется красноречиво — Final Edition. Это единственная из всех моделей Mini, не получившая электрической версии.

Subaru Legacy

 

Конец эпохи - восемь легендарных автомобилей, снимающих с производства - фото 5
Фото: wikipedia.org

Модель перестанут выпускать в 2025 году. С 1989 года вышло уже шесть поколений Legacy. За все годы японский автопроизводитель продал более 1,3 млн. экземпляров этого авто. Впрочем, продолжится производство построенной на той же платформе модели Outback. 

Ранее мы представляли ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира. Также писали о лучших среднеразмерных кроссоверах и внедорожниках в 2024 году.

авто
Ford
автомобиль
продажа авто
производство

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