Восемь популярных автомобилей, производство которых прекращают в 2024-2025 годах

Ford останавливает производство нескольких популярных моделей. Фото: carfromjapan.com

Рано или поздно крупные автопроизводители прощаются даже со своими популярными моделями. Причины могут быть разными — от замены ДВС на электромобиль до необходимости свежих идей.

Об этом написал Auto24.

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Ford Edge / Ford Escape / Ford Focus

Фото: ford-vidi.com.ua

В апреле 2024 года прекратилось производство Ford Edge, хотя за 17 лет существования модели продажи кроссовера почти ежегодно превышали 100 000 единиц. В 2025 году оставят конвейер в США Ford Escape и популярный в Украине хэтчбек Ford Focus.

Jeep Cherokee / Jeep Renegade

Фото: ford-vidi.com.ua

Уже в начале 2024 г. в США прекратили производство бюджетного Jeep Renegade и культового Jeep Cherokee. Хотя 7-местный Jeep Grand Cherokee с конвейера все еще сходит.

Kia Rio

Фото: kia.com

Одну из самых доступных моделей корейского производителя перестанут выпускать уже в 2024 году.

Mini Clubman

Фото: motor1.com

Прощальная версия универсала Clubman называется красноречиво — Final Edition. Это единственная из всех моделей Mini, не получившая электрической версии.

Subaru Legacy

Фото: wikipedia.org

Модель перестанут выпускать в 2025 году. С 1989 года вышло уже шесть поколений Legacy. За все годы японский автопроизводитель продал более 1,3 млн. экземпляров этого авто. Впрочем, продолжится производство построенной на той же платформе модели Outback.

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