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Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва

13 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вісім популярних автомобілів, які припиняють виробляти у 2024-2025 роках
Ford зупиняє виробництво кількох популярних моделей. Фото: carfromjapan.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Рано чи пізно великі автовиробники прощаються навіть зі своїми популярними моделями. Причини можуть бути різними — від заміни ДВЗ на електромобіль до необхідності свіжих ідей.

Про це написав Auto24.

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Ford Edge / Ford Escape / Ford Focus

 

Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва - фото 1
Фото: ford-vidi.com.ua

У квітні 2024 року припинилося виробництво Ford Edge, хоча за 17 років існування моделі продажі кросовера майже щороку перевищували 100 000 одиниць. У 2025 році залишать конвеєр в США Ford Escape та популярний в Україні хетчбек Ford Focus.

Jeep Cherokee / Jeep Renegade

 

Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва - фото 2
Фото: ford-vidi.com.ua

Вже на початку 2024 року в США припинили виробництво бюджетного Jeep Renegade та культового Jeep Cherokee. Хоча 7-місний Jeep Grand Cherokee з конвеєра все ще сходить.

Kia Rio

 

Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва - фото 3
Фото: kia.com

Одну з найдоступніших моделей корейського виробника припинять випускати вже у 2024 році.

Mini Clubman

 

Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва - фото 4
Фото: motor1.com

Прощальна версія універсалу Clubman називається промовисто — Final Edition. Це єдина з усіх моделей Mini, яка не отримала електричної версії.

Subaru Legacy

 

Кінець епохи — вісім легендарних автомобілів, які знімають з виробництва - фото 5
Фото: wikipedia.org

Модель припинять випускати у 2025 році. З 1989 року вийшло вже шість поколінь Legacy. За всі роки японський автовиробник продав понад 1,3 млн екземплярів цього авто. Втім, продовжиться виробництво побудованої на тій же платформі моделі Outback.

Раніше ми представляли ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу. Також писали про найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики у 2024 році.

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