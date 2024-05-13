Вісім популярних автомобілів, які припиняють виробляти у 2024-2025 роках

Ford зупиняє виробництво кількох популярних моделей. Фото: carfromjapan.com

Рано чи пізно великі автовиробники прощаються навіть зі своїми популярними моделями. Причини можуть бути різними — від заміни ДВЗ на електромобіль до необхідності свіжих ідей.

Про це написав Auto24.

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Ford Edge / Ford Escape / Ford Focus

Фото: ford-vidi.com.ua

У квітні 2024 року припинилося виробництво Ford Edge, хоча за 17 років існування моделі продажі кросовера майже щороку перевищували 100 000 одиниць. У 2025 році залишать конвеєр в США Ford Escape та популярний в Україні хетчбек Ford Focus.

Jeep Cherokee / Jeep Renegade

Фото: ford-vidi.com.ua

Вже на початку 2024 року в США припинили виробництво бюджетного Jeep Renegade та культового Jeep Cherokee. Хоча 7-місний Jeep Grand Cherokee з конвеєра все ще сходить.

Kia Rio

Фото: kia.com

Одну з найдоступніших моделей корейського виробника припинять випускати вже у 2024 році.

Mini Clubman

Фото: motor1.com

Прощальна версія універсалу Clubman називається промовисто — Final Edition. Це єдина з усіх моделей Mini, яка не отримала електричної версії.

Subaru Legacy

Фото: wikipedia.org

Модель припинять випускати у 2025 році. З 1989 року вийшло вже шість поколінь Legacy. За всі роки японський автовиробник продав понад 1,3 млн екземплярів цього авто. Втім, продовжиться виробництво побудованої на тій же платформі моделі Outback.

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