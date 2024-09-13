Hyundai и General Motors будут вместе строить автомобили — подробности альянса

Подписание меморандума. Фото: motor1.com

Компании подписали Меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к совместной разработке автомобилей ДВС, электрокаров и машин на водороде. Также бренды заинтересованы в объединении таких ресурсов, как сталь, сырье для аккумуляторов и т.д.

Об этом сообщил Motor1.

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Цель объединения

По словам главы правления и исполнительного директора компании General Motors Мэри Барра, альянс приведет к производству более конкурентоспособных автомобилей.

Также Барра рассчитывает на "дисциплинированное распределение капитала", которое позволит двум крупным автопроизводителям сократить расходы, инвестируя более эффективно.

Объединение позволит снизить затраты и сократить время на разработку и производство новых автомобилей.

Потенциально огромная экономия на масштабе позволит Hyundai и General Motors быть конкурентоспособнее в сложной отрасли, где китайские автопроизводители становятся реальной угрозой, особенно в сегменте электромобилей.

Другие альянсы

Почти год назад General Motors и Honda отказались от планов совместной разработки более дешевых электромобилей. Первоначальный план предполагал выпустить первые автомобили в 2027 году.

Возможно, Hyundai сможет заполнить оставшуюся пустоту после ухода Honda.

Еще в середине марта Honda и Nissan договорились провести переговоры по совместной работе над электромобилями, программным обеспечением и дополнительными продуктами. В начале августа Mitsubishi подтвердила, что присоединится к этому объединению.

Несколько месяцев назад Toyota, Mazda и Subaru провели совместную конференцию, чтобы выразить свою долгосрочную преданность двигателям внутреннего сгорания.

Как бы там ни было, но следующие годы на глобальном авторынке обещают быть горячими с точки зрения ценовой конкуренции между альянсами крупных корпораций. Что очень хорошо для потребителей.

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