ТОП-4 ошибки культовых автобрендов, приведших к миллионным затратам

Инженер. Фото: freepik.com

К сожалению даже самые известные автомобильные бренды не могут предоставить 100% гарантию, что все узлы и агрегаты машины будут абсолютно надежными. Поэтому в истории многих автоконцернов найдутся позорные странички, к которым привели конструктивные ошибки инженеров.

Об этом написал Dexpens.

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Mercedes-Benz

Фото: motor1.com

Экологическое законодательство Германии начала 1990-х обязывало автопроизводителей оснащать машины саморазлагающимися элементами. Поэтому Mercedes-Benz с 1991 по 1995 годы устанавливал на все свои модели "экологическую" изоляцию электропроводки.

Впрочем, она начала распадаться из-за нагрева после нескольких лет эксплуатации непосредственно в автомобилях. В итоге автовладельцам приходилось выкладывать огромные деньги на полную замену этих проводов.

General Motors

Фото: boston.com

Одной из самых дорогих ошибок в истории General Motors стало использование антифриза Dex-Cool. Сообщалось, что эта жидкость совместима с другими типами охладителей и прослужит до пяти лет или 240 000 км пробега.

На самом деле гораздо раньше Dex-Cool превращалась в кашеобразную субстанцию, которая быстро забивала систему охлаждения. Концерну пришлось осуществить масштабный отзыв автомобилей.

Toyota Camry

Фото: motortrend.com

Еще одна жертва экологии. Новое поколение Toyota Camry 2012 года покрывали новой экологичной, водорастворимой краской.

Очень быстро выяснилось, что такое покрытие слезает уже после посещения автомойки. Производитель не пошел на отзыв, а предложил покрывать машины дополнительной защитой.

Jeep Cherokee XJ

Фото: davisautosports.com

Несущий кузов стал основной слабостью культового внедорожника. Места соединения стоек и крыши были недостаточно крепкими, из-за чего образовывались микротрещины, металл начинало разрывать, а кузов — сильно ржаветь.

Еще одной ошибкой стал расположенный слишком близко к днищу катализатор. Он разогревал металл, а когда туда попадала вода, тот резко остывал. В результате образовывались трещины и появлялась ржавчина. В итоге многие Jeep Cherokee XJ уже через 10 лет имели гнилые полы в районе ног переднего пассажирского сиденья.

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