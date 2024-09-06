ТОП-4 помилки культових автобрендів, які призвели до мільйонних витрат

Інженер. Фото: freepik.com

На жаль, навіть найвідоміші автомобільні бренди не можуть надати 100% гарантію, що всі вузли та агрегати машини будуть абсолютно надійними. Тому в історії багатьох автоконцернів знайдуться ганебні сторінки, до яких призвели конструктивні помилки інженерів.

Про це написав Dexpens.

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Mercedes-Benz

Фото: motor1.com

Екологічне законодавство Німеччини початку 1990-х зобов'язувало автовиробників оснащувати машини елементами, що саморозкладаються. Тому Mercedes-Benz з 1991 по 1995 роки встановлював на всі свої моделі "екологічну" ізоляцію електропроводки.

Втім, вона почала розпадатися через нагрівання після кількох років експлуатації безпосередньо в автомобілях. У підсумку автовласникам доводилося викладати величезні гроші на повну заміну цих дротів.

General Motors

Фото: boston.com

Однією з найдорожчих помилок в історії General Motors стало використання антифризу Dex-Cool. Повідомлялося, що ця рідина сумісна з іншими типами охолоджувачів, й прослужить до п'яти років або 240 000 км пробігу.

Насправді значно раніше Dex-Cool перетворювалася в кашоподібну субстанцію, яка швидко забивала систему охолодження. Концерну довелося здійснити масштабне відкликання автомобілів.

Toyota Camry

Фото: motortrend.com

Ще одна жертва екології. Нове покоління Toyota Camry 2012 року покривали новою екологічною, водорозчинною фарбою.

Дуже швидко з'ясувалося, що таке покриття злазить вже після відвідування автомийки. Виробник не пішов на відкликання, а запропонував покривати машини додатковим захистом.

Jeep Cherokee XJ

Фото: davisautosports.com

Опорний кузов став основною слабкістю культового позашляховика. Місця з'єднання стійок і даху були недостатньо міцними, через що утворювалися мікротріщини, метал починало розривати, а кузов — сильно іржавіти.

Ще однією помилкою став розташований надто близько до днища каталізатор. Він розігрівав метал, а коли туди потрапляла вода, той різко остигав. У результаті утворювалися тріщини та з'являлася іржа. У підсумку багато Jeep Cherokee XJ вже через 10 років мали гнилу підлогу в районі ніг переднього пасажирського сидіння.

Раніше експерти назвали найгірші вживані німецькі та американські автомобілі.