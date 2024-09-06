Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей arrow

Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей

6 вересня 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-4 помилки культових автобрендів, які призвели до мільйонних витрат
Інженер. Фото: freepik.com
Святослав Мотюженко - Редактор

На жаль, навіть найвідоміші автомобільні бренди не можуть надати 100% гарантію, що всі вузли та агрегати машини будуть абсолютно надійними. Тому в історії багатьох автоконцернів знайдуться ганебні сторінки, до яких призвели конструктивні помилки інженерів.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Mercedes-Benz

Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей - фото 1
Фото: motor1.com

Екологічне законодавство Німеччини початку 1990-х зобов'язувало автовиробників оснащувати машини елементами, що саморозкладаються. Тому Mercedes-Benz з 1991 по 1995 роки встановлював на всі свої моделі "екологічну" ізоляцію електропроводки.

Втім, вона почала розпадатися через нагрівання після кількох років експлуатації безпосередньо в автомобілях. У підсумку автовласникам доводилося викладати величезні гроші на повну заміну цих дротів.

General Motors

Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей - фото 2
Фото: boston.com

Однією з найдорожчих помилок в історії General Motors стало використання антифризу Dex-Cool. Повідомлялося, що ця рідина сумісна з іншими типами охолоджувачів, й прослужить до п'яти років або 240 000 км пробігу.

Насправді значно раніше Dex-Cool перетворювалася в кашоподібну субстанцію, яка швидко забивала систему охолодження. Концерну довелося здійснити масштабне відкликання автомобілів.

Toyota Camry

Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей - фото 3
Фото: motortrend.com

Ще одна жертва екології. Нове покоління Toyota Camry 2012 року покривали новою екологічною, водорозчинною фарбою.

Дуже швидко з'ясувалося, що таке покриття злазить вже після відвідування автомийки. Виробник не пішов на відкликання, а запропонував покривати машини додатковим захистом.

Jeep Cherokee XJ

Чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей - фото 4
Фото: davisautosports.com

Опорний кузов став основною слабкістю культового позашляховика. Місця з'єднання стійок і даху були недостатньо міцними, через що утворювалися мікротріщини, метал починало розривати, а кузов — сильно іржавіти.

Ще однією помилкою став розташований надто близько до днища каталізатор. Він розігрівав метал, а коли туди потрапляла вода, той різко остигав. У результаті утворювалися тріщини та з'являлася іржа. У підсумку багато Jeep Cherokee XJ вже через 10 років мали гнилу підлогу в районі ніг переднього пасажирського сидіння.

Раніше експерти назвали найгірші вживані німецькі та американські автомобілі.

авто Mercedes-Benz автомобіль відомі бренди помилки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

23:48 Остін пояснив, чому США не надають Україні дозвіл бити по РФ

23:30 Литва профінансує закупівлю для України ракет-дронів "Паляниця"

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

23:48 Остін пояснив, чому США не надають Україні дозвіл бити по РФ

23:30 Литва профінансує закупівлю для України ракет-дронів "Паляниця"

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги