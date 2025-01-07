Це не Toyota — найнадійніше авто найнадійнішого бренду у 2025 році

2025 Subaru Crosstrek. Фото: caranddriver.com

Наприкінці минулого року Subaru раптово піднялася на вершину рейтингу найнадійніших брендів, витіснивши Lexus та Toyota. Сьогодні більшість моделей Subaru мають чудові оцінки від авторитетних JD Power, RepairPal, CarEdge та Edmunds, але одна модель бренду — Crosstrek — виділяється як найнадійніша.

Про це написав Hot Cars.

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Crosstrek (компактний кросовер): 83 бали зі 100. Forester (компактний кросовер): 83/100. Legacy (середньорозмірний седан): 82/100. Impreza (хетчбек): 82/100. Outback (середньорозмірний кросовер): 80/100. BRZ (спорткар): 76/100. WRX (продуктивний седан): н/д.

2025 Subaru Crosstrek

Фото: edmunds.com

З огляду на минулу репутацію Subaru, легко бути скептичним щодо надійності Crosstrek. Втім, сучасні двигуни бренду значною мірою розв’язали попередні проблеми. Це ж стосується й трансмісій Subaru CVT, які були ще однією точкою негараздів у минулому.

На сайті Edmunds Crosstrek 2025 року отримав середню оцінку 4,3 з 5 зірок, причому 71% власників поставили кросоверу повні 5 зірок.

На RepairPal модель має рейтинг надійності 4,5 з 5, що ставить її на перше місце серед 26 компактних кросоверів. Середня річна вартість ремонту в розмірі 492 долари доводить, що його не просто важко зламати, але й набагато дешевше полагодити, ніж у середньому для компактних кросоверів.

Фото: caranddriver.com

CarEdge ставить власну оцінку витрат на ремонт та технічне обслуговування нового Crosstrek у 509 доларів на рік. Це означає, що технічне обслуговування та ремонт протягом п’яти років володіння становить лише 2548 доларів.

Раніше ми писали про найкращі роки випуску Subaru Outback. Також експерти назвали Subaru Legacy серед найдоступніших та найнадійніших автомобілів 2025 року.