Это не Toyota — самое надежное авто самого надежного бренда в 2025 году

2025 Subaru Crosstrek. Фото: caranddriver.com

В конце прошлого года Subaru внезапно поднялась на вершину рейтинга самых надежных брендов, вытеснив Lexus и Toyota. Сегодня большинство моделей Subaru имеют отличные оценки от авторитетных JD Power, RepairPal, CarEdge и Edmunds, но одна модель бренда — Crosstrek — выделяется как самая надежная.

Об этом написал Hot Cars.

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Crosstrek (компактный кроссовер): 83 балла из 100. Forester (компактный кроссовер): 83/100. Legacy (среднеразмерный седан): 82/100. Impreza (хэтчбек): 82/100. Outback (среднеразмерный кроссовер): 80/100. BRZ (спорткар): 76/100. WRX (производительный седан): н/д.

2025 Subaru Crosstrek

Фото: edmunds.com

Учитывая прошлую репутацию Subaru, легко быть скептиком относительно надежности Crosstrek. Впрочем, современные двигатели бренда в значительной степени решили предыдущие проблемы. Это же касается и трансмиссий Subaru CVT, которые были еще одной точкой неприятностей в прошлом.

На сайте Edmunds Crosstrek 2025 года получил среднюю оценку 4,3 из 5 звезд, причем 71% владельцев поставили кроссоверу полные 5 звезд.

На RepairPal модель имеет рейтинг надежности 4,5 из 5, что ставит ее на первое место среди 26 компактных кроссоверов. Средняя годовая стоимость ремонта в размере 492 доллара доказывает, что его не просто трудно сломать, но и гораздо дешевле починить, чем в среднем для компактных кроссоверов.

Фото: caranddriver.com

CarEdge ставит собственную оценку расходов на ремонт и техническое обслуживание нового Crosstrek в 509 долларов в год. Это означает, что техническое обслуживание и ремонт в течение пяти лет владения составляет всего 2548 долларов.

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