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Названо самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года

7 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Это не Toyota — самое надежное авто самого надежного бренда в 2025 году
2025 Subaru Crosstrek. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В конце прошлого года Subaru внезапно поднялась на вершину рейтинга самых надежных брендов, вытеснив Lexus и Toyota. Сегодня большинство моделей Subaru имеют отличные оценки от авторитетных JD Power, RepairPal, CarEdge и Edmunds, но одна модель бренда — Crosstrek — выделяется как самая надежная.

Об этом написал Hot Cars.

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Рейтинг надежности JD Power для моделей Subaru 2025 года

  1. Crosstrek (компактный кроссовер): 83 балла из 100.
  2. Forester (компактный кроссовер): 83/100.
  3. Legacy (среднеразмерный седан): 82/100.
  4. Impreza (хэтчбек): 82/100.
  5. Outback (среднеразмерный кроссовер): 80/100.
  6. BRZ (спорткар): 76/100.
  7. WRX (производительный седан): н/д.

2025 Subaru Crosstrek

Самый надежный Subaru -- Crosstrek 2025 года.
Фото: edmunds.com

Учитывая прошлую репутацию Subaru, легко быть скептиком относительно надежности Crosstrek. Впрочем, современные двигатели бренда в значительной степени решили предыдущие проблемы. Это же касается и трансмиссий Subaru CVT, которые были еще одной точкой неприятностей в прошлом.

На сайте Edmunds Crosstrek 2025 года получил среднюю оценку 4,3 из 5 звезд, причем 71% владельцев поставили кроссоверу полные 5 звезд.

На RepairPal модель имеет рейтинг надежности 4,5 из 5, что ставит ее на первое место среди 26 компактных кроссоверов. Средняя годовая стоимость ремонта в размере 492 доллара доказывает, что его не просто трудно сломать, но и гораздо дешевле починить, чем в среднем для компактных кроссоверов.

Салон Subaru Crosstrek 2025 года.
Фото: caranddriver.com

CarEdge ставит собственную оценку расходов на ремонт и техническое обслуживание нового Crosstrek в 509 долларов в год. Это означает, что техническое обслуживание и ремонт в течение пяти лет владения составляет всего 2548 долларов.

Ранее мы писали о лучших годах выпуска Subaru Outback. Также эксперты назвали Subaru Legacy среди самых доступных и надежных автомобилей 2025 года.

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