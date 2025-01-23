Популярный кроссовер Toyota получил серьезные обновления

Toyota существенно обновила популярный гибридный кроссовер
Версия обновленного кроссовера Toyota C-HR 2025 модельного года в комплектации Spirit получила улучшенное оснащение и премиальные материалы. В Европе уже доступны предзаказы, цена машины начинается от 39 250 евро.
Об этом сообщил AmperCar.
Главные обновления
Комплектация Spirit получила:
- 19-дюймовые легкосплавные диски;
- светодиодные фары PrismaLED;
- адаптивный круиз-контроль;
- подогрев передних сидений;
- электропривод багажника.
Салон оборудован цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также беспроводной зарядкой для смартфонов.
Силовая установка
Автомобиль использует гибридную установку на базе 1,8-литрового бензинового двигателя и оснащена электромотором мощностью 140 л.с., работающим с коробкой передач e-CVT.
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