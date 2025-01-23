Популярний кросовер Toyota отримав серйозні оновлення

Toyota суттєво оновила популярний гібридний кросовер
Версія оновленого кросовера Toyota C-HR 2025 модельного року у комплектації Spirit отримала покращене оснащення та преміальні матеріали. В Європі вже доступні передзамовлення, ціна машини починається від 39 250 євро.
Про це повідомив AmperCar.
Головні оновлення
Комплектація Spirit отримала:
- 19-дюймові легкосплавні диски;
- світлодіодні фари PrismaLED;
- адаптивний круїз-контроль;
- підігрів передніх сидінь;
- електропривод багажника.
Салон обладнаний цифровою панеллю приладів, мультимедійною системою з 12,3-дюймовим екраном, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також бездротовою зарядкою для смартфонів.
Силова установка
Автомобіль використовує гібридну установку на базі 1,8-літрового бензинового двигуна та оснащена електромотором потужністю 140 к.с., що працюють з коробкою передач e-CVT.
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