Популярний кросовер Toyota отримав серйозні оновлення

2025 Toyota C-HR. Фото: autohebdosport.com

Версія оновленого кросовера Toyota C-HR 2025 модельного року у комплектації Spirit отримала покращене оснащення та преміальні матеріали. В Європі вже доступні передзамовлення, ціна машини починається від 39 250 євро.

Про це повідомив AmperCar.

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Комплектація Spirit отримала:

19-дюймові легкосплавні диски;

світлодіодні фари PrismaLED;

адаптивний круїз-контроль;

підігрів передніх сидінь;

електропривод багажника.

Салон обладнаний цифровою панеллю приладів, мультимедійною системою з 12,3-дюймовим екраном, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також бездротовою зарядкою для смартфонів.

Фото: global.toyota

Силова установка

Автомобіль використовує гібридну установку на базі 1,8-літрового бензинового двигуна та оснащена електромотором потужністю 140 к.с., що працюють з коробкою передач e-CVT.

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