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Toyota суттєво оновила популярний гібридний кросовер

23 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Популярний кросовер Toyota отримав серйозні оновлення
2025 Toyota C-HR. Фото: autohebdosport.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Версія оновленого кросовера Toyota C-HR 2025 модельного року у комплектації Spirit отримала покращене оснащення та преміальні матеріали. В Європі вже доступні передзамовлення, ціна машини починається від 39 250 євро.

Про це повідомив AmperCar.

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Комплектація Spirit отримала: 

  • 19-дюймові легкосплавні диски;
  • світлодіодні фари PrismaLED;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • підігрів передніх сидінь;
  • електропривод багажника.

Салон обладнаний цифровою панеллю приладів, мультимедійною системою з 12,3-дюймовим екраном, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також бездротовою зарядкою для смартфонів.

2025 Toyota C-HR Spirit.
Фото: global.toyota

Силова установка

Автомобіль використовує гібридну установку на базі 1,8-літрового бензинового двигуна та оснащена електромотором потужністю 140 к.с., що працюють з коробкою передач e-CVT.

Раніше ми писали, що запозичив у Toyota новий Subaru Outback 2026 року. Також представляли ТОП-5 Toyota Land Cruiser, які служитимуть вічно.

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19:52 Бущан найближчими днями піде з Динамо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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