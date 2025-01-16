П’ять найкращих вживаних Toyota Land Cruiser

1989 Toyota Land Cruiser. Фото: motorcarstudio.com

Флагманський позашляховик Toyota Land Cruiser вже давно є фаворитом для любителів заміських пригод та повсякденного міського водіння. Саме завдяки найкращим своїм рокам випуску модель заслужила репутацію надійності, довговічності та продуктивності.

Про Land Cruiser, які виділяються від інших винятковими характеристиками, написав Motor Biscuit.

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1989 Toyota Land Cruiser

Частина серії 60 залишається фаворитом серед шанувальників завдяки своїй міцності та простоті. Оснащений 4-літровим 6-циліндровим двигуном, він забезпечує стабільну продуктивність. Класичний квадратний дизайн поєднує функціональність та естетику, а прості механічні системи полегшують обслуговування. Цей рік також пропонує покращений комфорт, включаючи кондиціонер та шкіряні сидіння.

1995 Toyota Land Cruiser

Частина серії 80 вражає майже бездоганною надійністю без відкликань. Цей рік представив постійний повний привід, що покращив позашляхові можливості та керованість в різних погодних умовах. Міцна конструкція забезпечує довговічність, а просторі комфортабельні салони роблять його ідеальним для сімей та любителів пригод.

2004 Toyota Land Cruiser

Частина серії 100 вдало поєднує міцність та розкіш. Незалежна передня підвіска покращила комфорт та керованість, що зробило модель привабливішою для любителів довгих поїздок. З одним відкликанням та мінімальними скаргами, він вважається дуже надійним. Оснащений 4,7-літровим V8, забезпечує потужність й універсальність. Інтер’єр зі шкіряною оббивкою та преміумфункціями залишається популярним серед водіїв.

2012 Toyota Land Cruiser

Частина серії 200 оснащена технологією Multi-Terrain Monitor та 5,7-літровим V8 двигуном потужністю 381 к.с. Авто впорається з міськими умовами та бездоріжжям. Модель була двічі відкликана через подушки безпеки, але проблеми швидко розв’язали. Водії цінують сучасні функції, такі як адаптивний круїз-контроль, а також безпеку, включаючи електронний контроль стійкості.

2017 Toyota Land Cruiser

Модель отримала суттєве оновлення, нову решітку радіатора та світлодіодні фари. Під капотом працює 5,7-літровий V8, який у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач забезпечує плавність водіння. Розкішний інтер'єр зі шкіряними сидіннями має високоякісну інформаційно-розважальну систему. З розширеними функціями безпеки та тільки одним відкликанням, цей позашляховик є надійним вибором.

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