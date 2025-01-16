Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-5 Toyota Land Cruiser, які служитимуть вічно arrow

ТОП-5 Toyota Land Cruiser, які служитимуть вічно

16 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять найкращих вживаних Toyota Land Cruiser
1989 Toyota Land Cruiser. Фото: motorcarstudio.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Флагманський позашляховик Toyota Land Cruiser вже давно є фаворитом для любителів заміських пригод та повсякденного міського водіння. Саме завдяки найкращим своїм рокам випуску модель заслужила репутацію надійності, довговічності та продуктивності.

Про Land Cruiser, які виділяються від інших винятковими характеристиками, написав Motor Biscuit.

Читайте також:
  • 1989 Toyota Land Cruiser

Частина серії 60 залишається фаворитом серед шанувальників завдяки своїй міцності та простоті. Оснащений 4-літровим 6-циліндровим двигуном, він забезпечує стабільну продуктивність. Класичний квадратний дизайн поєднує функціональність та естетику, а прості механічні системи полегшують обслуговування. Цей рік також пропонує покращений комфорт, включаючи кондиціонер та шкіряні сидіння.

  • 1995 Toyota Land Cruiser

Частина серії 80 вражає майже бездоганною надійністю без відкликань. Цей рік представив постійний повний привід, що покращив позашляхові можливості та керованість в різних погодних умовах. Міцна конструкція забезпечує довговічність, а просторі комфортабельні салони роблять його ідеальним для сімей та любителів пригод.

  • 2004 Toyota Land Cruiser

Частина серії 100 вдало поєднує міцність та розкіш. Незалежна передня підвіска покращила комфорт та керованість, що зробило модель привабливішою для любителів довгих поїздок. З одним відкликанням та мінімальними скаргами, він вважається дуже надійним. Оснащений 4,7-літровим V8, забезпечує потужність й універсальність. Інтер’єр зі шкіряною оббивкою та преміумфункціями залишається популярним серед водіїв.

  • 2012 Toyota Land Cruiser

Частина серії 200 оснащена технологією Multi-Terrain Monitor та 5,7-літровим V8 двигуном потужністю 381 к.с. Авто впорається з міськими умовами та бездоріжжям. Модель була двічі відкликана через подушки безпеки, але проблеми швидко розв’язали. Водії цінують сучасні функції, такі як адаптивний круїз-контроль, а також безпеку, включаючи електронний контроль стійкості.

  • 2017 Toyota Land Cruiser

Модель отримала суттєве оновлення, нову решітку радіатора та світлодіодні фари. Під капотом працює 5,7-літровий V8, який у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач забезпечує плавність водіння. Розкішний інтер'єр зі шкіряними сидіннями має високоякісну інформаційно-розважальну систему. З розширеними функціями безпеки та тільки одним відкликанням, цей позашляховик є надійним вибором.

Раніше ми писали, які вживані Toyota Land Cruiser створюють проблеми для власників. Також експерти назвали пʼять бюджетних альтернатив Toyota Land Cruiser.

рейтинг авто поради автомобіль Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:17 Хотів закрити притулок для собак — суд "реабілітував" прокурора

10:13 Росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині — фото

09:57 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:57 Повітряні сили відбили російську атаку дронами — де були влучання

09:48 Стало відомо, хто з Руху їде на збори з Карпатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:34 Рух поїздів метро мостами під час тривог — у КМВА зробили заяву

09:29 Садовий виписав премію чиновниці міськради — стала відома сума

09:29 Авто і дві квартири — НАЗК взялася за доньку одеського депутата

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

08:59 Лікарі попередили, що метапневмовірус часто виникає у дітей

10:17 Хотів закрити притулок для собак — суд "реабілітував" прокурора

10:13 Росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині — фото

09:57 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:57 Повітряні сили відбили російську атаку дронами — де були влучання

09:48 Стало відомо, хто з Руху їде на збори з Карпатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:34 Рух поїздів метро мостами під час тривог — у КМВА зробили заяву

09:29 Садовий виписав премію чиновниці міськради — стала відома сума

09:29 Авто і дві квартири — НАЗК взялася за доньку одеського депутата

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

08:59 Лікарі попередили, що метапневмовірус часто виникає у дітей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво