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Модель Toyota, яка скопіювала Jeep, стала світовим культом

28 грудня 2024 09:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota Land Cruiser — як копія джипа Willys MB перетворилася на світовий культ
2024 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Після Другої світової війни багато американських армійських джипів Willys MB не повернулися до США, залишившись в країнах, куди їх завезли для військової підтримки. Це дозволило молодому японському автовиробнику Toyota створити собі неперевершене ім’я, при цьому багато хто не знає, що перший Land Cruiser був копією джипа Willys.

Втім, Land Cruiser — не єдиний випадок, коли Toyota взяла ідею від західного автовиробника та втілила в ній свій власний розсуд, написав CarBuzz.

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Toyota Mega Cruiser

Модель Toyota, яка скопіювала Jeep, стала світовим культом - фото 1
Фото: bringatrailer.com

Надміцний чотиридверний позашляховик, створений для японських сил самооборони, був натхненний Humvee. З 1995 по 2001 роки було випущено 3000 одиниць цього величезного автомобіля 4x4, 133 з них були призначені для цивільних.

Mega Cruiser оснащений 4,1-літровим турбодизельним 4-рядним двигуном, який видає 153 к.с. Він працював у парі з 4-ступеневим автоматом та мав дорожній просвіт майже 42 сантиметри.

Toyota Celica

Модель Toyota, яка скопіювала Jeep, стала світовим культом - фото 2
Фото: club.shannons.com.au

Celica завжди надихався Ford Mustang. Але модель, яка вийшла на японський ринок на початку 1973 року, була настільки близька до Ford Mustang 1969 року, що його називали "Японський Мустанг" та "Mustang Celica ". У нього навіть були задні ліхтарі з вертикальними смугами, що є явною даниною американському прототипу.

Раніше ми писали, чому Toyota вже не найнадійніший автовиробник. Також повідомлялося, що Toyota відроджує культову модель після 18 років забуття.

авто історія автомобіль цікаві факти Toyota

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