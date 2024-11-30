Повернення легенди — Toyota відроджує культове авто після 18-річної перерви

Toyota Celica. Фото: Toyota

В компанії Toyota заявили, що японський автогігант працює над відродженням моделі Celica, яка зникла з конвеєра 18 років тому. Ще торік говорили, що культове авто розглядається як частина нового етапу електричних спорткарів Toyota, хоча офіційних підтверджень тоді не надходило.

Про це повідомив Autocar.

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Парад відновлення

Днями один з представників Toyota Юкі Накадзіма уточнив: "Ми створюємо Celica". Він додав, що відчуває великий інтерес до цього проєкту серед колег, хоча наразі жодних конкретних ознак активної роботи над моделлю не проявляється.

Його коментар став яскравою крапкою, адже останнім часом Toyota натякнула на відновлення як Celica, так й моделі MR2, а також оновлення GR86 і GR Supra.

Ця інформація набула популярності після короткого відео компанії під назвою Grip, яке показало дошку нових моделей, включаючи Supra Mk6, Celica Mk8 тощо.

Хоча офіційного підтвердження початку виробництва нових спорткарів досі не було, глава Toyota Акіо Тойода раніше висловлював прагнення відродити "трьох братів": Celica, MR2 та Supra.

Візуалізація Toyota Celica. Фото: autocar.co.uk

Все ж таки електрокар

Відомо, що компанія обговорювала можливість виготовлення відродженої Celica на новій платформі електромобіля, що пропонує безліч цікавих рішень.

Ця нова архітектура, налаштована на низьке розташування сидіння, надасть моделі традиційнішого виду спортивного автомобіля.

Концепт FT-Se, представлений на Токійському автосалоні минулого року, на 75 мм нижче Porsche 718 Cayman, а його конструкція складається з трьох модулів.

Генеральний менеджер Lexus Electrified Шінья Іто, зазначив, що нова платформа дозволяє Toyota бути більш сміливими у своїх розробках.

Раніше ми писали про п'ять легендарних моделей авто, випуск яких відновили після десятиліть перерви. Також повідомляли, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор.