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Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения

30 ноября 2024 15:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Возвращение легенды — Toyota возрождает культовое авто после 18-летнего перерыва
Toyota Celica. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В компании Toyota заявили, что японский автогигант работает над возрождением модели Celica, пропавшей с конвейера 18 лет назад. Еще в прошлом году говорили, что культовое авто рассматривается как часть нового этапа электрических спорткаров Toyota, хотя официальных подтверждений тогда не поступало.

Об этом сообщил Autocar.

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Парад восстановления

На днях один из представителей Toyota Юки Накадзима уточнил: "Мы создаем Celica". Он добавил, что ощущает большой интерес к этому проекту среди коллег, хотя пока никаких конкретных признаков активной работы над моделью не проявляется.

Его комментарий стал яркой точкой, ведь в последнее время Toyota намекнула на возрождение как Celica, так и модели MR2, а также обновление GR86 и GR Supra.

Эта информация приобрела популярность после короткого видео компании под названием Grip, которое показало доску новых моделей, включая Supra Mk6, Celica Mk8 и т.д.

Хотя официального подтверждения начала производства новых спорткаров еще не было, глава Toyota Акио Тойода ранее выражал стремление возродить "трех братьев" : Celica, MR2 и Supra.

 

Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения - фото 1
Визуализация Toyota Celica. Фото: autocar.co.uk

Все же электрокар

Известно, что компания обсуждала возможность изготовления возрожденной Celica на новой платформе электромобиля, предлагающей множество интересных решений.

Эта новая архитектура, настроенная на низкое расположение сиденья, придаст модели более традиционный вид спортивного автомобиля.

Концепт FT-Se, представленный на Токийском автосалоне в прошлом году, на 75 мм ниже Porsche 718 Cayman, а его конструкция состоит из трех модулей.

Генеральный менеджер Lexus Electrified Шинья Ито отметил, что новая платформа позволяет Toyota быть более смелыми в своих разработках.

Ранее мы писали о пяти легендарных моделях авто, выпуск которых возобновили после десятилетий перерыва. Также сообщалось, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор.

авто электрокары автомобиль спорткар електромобиль Toyota

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