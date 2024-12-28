Toyota Land Cruiser — как копия джипа Willys MB превратилась в мировой культ

2024 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com

После Второй мировой войны многие американские армейские джипы Willys MB не вернулись в США, оставшись в странах, куда их завезли для военной поддержки. Это позволило молодому японскому автопроизводителю Toyota создать себе непревзойденное имя, при этом многие не знают, что первый Land Cruiser был копией джипа Willys.

Впрочем, Land Cruiser — не единственный случай, когда Toyota взяла идею от западного автопроизводителя и воплотила в ней свое собственное усмотрение, написал CarBuzz.

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Toyota Mega Cruiser

Фото: bringatrailer.com

Сверхпрочный четырехдверный внедорожник, созданный для японских сил самообороны, был вдохновлен Humvee. С 1995 по 2001 год было выпущено 3000 единиц этого огромного автомобиля 4x4, 133 из них были предназначены для гражданских.

Mega Cruiser оснащен 4,1-литровым турбодизельным 4-рядным двигателем, выдающим 153 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатым автоматом и имел дорожный просвет почти 42 сантиметра.

Toyota Celica

Фото: club.shannons.com.au

Celica всегда вдохновлялся Ford Mustang. Но модель, вышедшая на японский рынок в начале 1973 года, была настолько близка к Ford Mustang 1969 года, что его называли "Японский Мустанг" и "Mustang Celica". У него даже были задние фонари с вертикальными полосами — явная дань американскому прототипу.

Ранее мы писали, почему Toyota уже не самый надежный автопроизводитель. Также сообщалось, что Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения.