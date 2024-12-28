Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Модель Toyota, скопировавшая Jeep, стала мировым культом arrow

Модель Toyota, скопировавшая Jeep, стала мировым культом

28 декабря 2024 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota Land Cruiser — как копия джипа Willys MB превратилась в мировой культ
2024 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

После Второй мировой войны многие американские армейские джипы Willys MB не вернулись в США, оставшись в странах, куда их завезли для военной поддержки. Это позволило молодому японскому автопроизводителю Toyota создать себе непревзойденное имя, при этом многие не знают, что первый Land Cruiser был копией джипа Willys.

Впрочем, Land Cruiser — не единственный случай, когда Toyota взяла идею от западного автопроизводителя и воплотила в ней свое собственное усмотрение, написал CarBuzz.

Читайте также:

Toyota Mega Cruiser

Модель Toyota, скопировавшая Jeep, стала мировым культом - фото 1
Фото: bringatrailer.com

Сверхпрочный четырехдверный внедорожник, созданный для японских сил самообороны, был вдохновлен Humvee. С 1995 по 2001 год было выпущено 3000 единиц этого огромного автомобиля 4x4, 133 из них были предназначены для гражданских.

Mega Cruiser оснащен 4,1-литровым турбодизельным 4-рядным двигателем, выдающим 153 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатым автоматом и имел дорожный просвет почти 42 сантиметра.

Toyota Celica

Модель Toyota, скопировавшая Jeep, стала мировым культом - фото 2
Фото: club.shannons.com.au

Celica всегда вдохновлялся Ford Mustang. Но модель, вышедшая на японский рынок в начале 1973 года, была настолько близка к Ford Mustang 1969 года, что его называли "Японский Мустанг" и "Mustang Celica". У него даже были задние фонари с вертикальными полосами — явная дань американскому прототипу.

Ранее мы писали, почему Toyota уже не самый надежный автопроизводитель. Также сообщалось, что Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения.

авто история автомобиль интересные факты Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:51 Вражеские обстрелы на Харьковщине — пострадал 58-летний мужчина

09:42 Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

09:25 Ночная атака на Николаев — разрушена крыша жилого дома

09:19 Как изменятся пенсии для харьковчан в 2025 году — суммы и условия

09:11 Россия запустила по Николаевщине 15 БпЛА – какие успехи у сил ПВО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:08 Графики света в Одессе — кому будут выключать электроснабжение

08:58 Cубсидии для ВПЛ, арендующих жилье — что изменится в январе

08:51 Трамп просит Верховный суд отложить продажу TikTok

08:49 Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к Путину

08:45 Не все доходы важны — какие поступления не повлияют на субсидию

09:51 Вражеские обстрелы на Харьковщине — пострадал 58-летний мужчина

09:42 Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

09:25 Ночная атака на Николаев — разрушена крыша жилого дома

09:19 Как изменятся пенсии для харьковчан в 2025 году — суммы и условия

09:11 Россия запустила по Николаевщине 15 БпЛА – какие успехи у сил ПВО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:08 Графики света в Одессе — кому будут выключать электроснабжение

08:58 Cубсидии для ВПЛ, арендующих жилье — что изменится в январе

08:51 Трамп просит Верховный суд отложить продажу TikTok

08:49 Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к Путину

08:45 Не все доходы важны — какие поступления не повлияют на субсидию

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн