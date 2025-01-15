Які вживані Toyota Land Cruiser можуть стати проблемою для власників

2016 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com

Один із найкращих позашляховиків в історії автомобілебудування відрізняється унікальним поєднанням міцності та вишуканого комфорту. Але попри репутацію виняткової надійності, у Toyota Land Cruiser були й невдалі роки випуску — зважайте на це, купуючи вживаний автомобіль.

Про проблемні моделі легенди написав Motor Biscuit.

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1999 Toyota Land Cruiser

Проблеми з ABS призводили до раптової втрати гальмівної потужності, особливо на мокрій дорозі, навіть до повної відмови гальм, що загрожувало безпеці. Також водії скаржилися на грубе перемикання передач, затримки включення та повні збої, що вимагали дорогого ремонту. Нарешті декілька власників повідомили про випадки раптового ненавмисного прискорення, що створювало ризики для безпеки на дорозі.

2000 Toyota Land Cruiser

Водії скаржилися на вібрацію та дивні шуми на високих швидкостях, що ускладнювало діагностику та вимагало дорогого ремонту. Як і попередник, Land Cruiser 2000 року мав проблеми з грубим перемиканням і збоями трансмісії. Також численні скарги на несправність гальм підірвали довіру до позашляховика.

2002 Toyota Land Cruiser

Водії повідомляли про раптове прискорення, що створювало ризик аварій через несправність системи дросельної заслінки. Декілька власників стикалися з перегрівом мотора, що призводив до втрати потужності та навіть відмови двигуна. Загалом модель 2002 року потребувала частішого ремонту. Не дивлячись на хороші позашляхові якості, ці недоліки підірвали довгострокову надійність автомобіля.

2008 Toyota Land Cruiser

Модель 2008 року вводило нове покоління з оновленим дизайном і технологіями, але не обійшлося без проблем. Часті скарги на грубе перемикання передач, а в деяких випадках й вихід трансмісій з ладу вимагали дорогого ремонту. Власники повідомляли про проблеми з датчиками та системами попередження, які іноді викликали непотрібні сповіщення, що ставило під загрозу безпеку. Також авто отримало критику за підвищене споживання пального.

2016 Toyota Land Cruiser

Попри сучасні оновлення, водії повідомляли про затримане та грубе перемикання передач, що знижувало плавність їзди й могло призвести до зносу трансмісії. Дефекти подушки безпеки призвели до серйозних проблем. Також недоліки мала інформаційно-розважальна система: користувачі стикалися з зависанням екрана, проблемами з підключенням та ненадійною навігацією.

Раніше повідомлялося, що нові позашляховики Toyota буквально тануть на сонці в США. Також ми писали, що Toyota Roomy став позашляховим автодомом у стилі Land Cruiser.