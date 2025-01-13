Чому нові позашляховики Toyota тануть на сонці

Неймовірний дефект — нові позашляховики Toyota тануть на сонці
Нові Lexus GX та Toyota Land Cruiser лише нещодавно надійшли у продаж, а деякі власники вже повідомляють, що пластикові елементи кузова тануть на сонці. На жаль, це не перше серйозне питання щодо якості великих автомобілів Toyota.
Про це повідомив Hot Cars.
Не витримують променів
Автовласник з американської Аризони опублікував фотографії свого GX з розплавленим дзеркалом з боку водія в групі власників та любителів Lexus GX 550 у Facebook. Він сказав, що це сталося протягом чотирьох днів, коли його машина була припаркована біля під’їзду.
Інші автомобілісти в групі також повідомили про пошкодження від сонця кришки багажника даху та оздоблення на B-стійках, але проблема стосується не лише нового позашляховика Lexus.
Ще один позашляховик
Новий GX 550 має спільну платформу та більшу частину кузова з новою Toyota Land Cruiser 250 серії. Власник у спільноті Facebook "Toyota Land Cruiser 2024+" каже, що він купив свій Land Cruiser лише два тижні тому, а на ньому вже видно таке ж пошкодження водійського дзеркала.
Користувач Instagram familycruiser250 опублікував історію про те, як B-стійка його позашляховика викривилася від теплового пошкодження.
Поки що компанія Toyota офіційно не відреагувала на подібні випадки. Але багатьох цікавить питання: чи буде відкликання автомобілів через низьку якість пластикових елементів кузова?
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