Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Неймовірний дефект — нові позашляховики Toyota тануть на сонці arrow

Неймовірний дефект — нові позашляховики Toyota тануть на сонці

13 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому нові позашляховики Toyota тануть на сонці
2024 Lexus GX550. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Нові Lexus GX та Toyota Land Cruiser лише нещодавно надійшли у продаж, а деякі власники вже повідомляють, що пластикові елементи кузова тануть на сонці. На жаль, це не перше серйозне питання щодо якості великих автомобілів Toyota.

Про це повідомив Hot Cars.

Читайте також:

Не витримують променів

Автовласник з американської Аризони опублікував фотографії свого GX з розплавленим дзеркалом з боку водія в групі власників та любителів Lexus GX 550 у Facebook. Він сказав, що це сталося протягом чотирьох днів, коли його машина була припаркована біля під’їзду.

Інші автомобілісти в групі також повідомили про пошкодження від сонця кришки багажника даху та оздоблення на B-стійках, але проблема стосується не лише нового позашляховика Lexus.

Розплавлене на сонці дзеркало Lexus GX 550.
Фото: Facebook

Ще один позашляховик

Новий GX 550 має спільну платформу та більшу частину кузова з новою Toyota Land Cruiser 250 серії. Власник у спільноті Facebook "Toyota Land Cruiser 2024+" каже, що він купив свій Land Cruiser лише два тижні тому, а на ньому вже видно таке ж пошкодження водійського дзеркала.

Користувач Instagram familycruiser250 опублікував історію про те, як B-стійка його позашляховика викривилася від теплового пошкодження.

Поки що компанія Toyota офіційно не відреагувала на подібні випадки. Але багатьох цікавить питання: чи буде відкликання автомобілів через низьку якість пластикових елементів кузова?

Раніше Toyota Roomy перетворили на позашляховий автодомом у стилі Land Cruiser. Також ми писали, чому Toyota зняла з виробництва популярну модель у 2025 році.

Сонце авто проблеми автомобіль дефекти Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:55 Стало відомо, скільки ППО збила ворожих цілей за тиждень

03:26 "Азов" шукає людей, які вміло фотографують — вакансія в полку

03:21 Сова збила дрон росіян, який розвідував позиції ЗСУ (відео)

02:49 Незабаром будуть нові правила перетину кордону в ЄС та Шенгені

01:48 Чи отримує Україна російський газ, контролюючи Суджу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Полтавець підпалив гасом знайомого — що вирішив суд

01:30 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація з 18 років недоречна

00:29 США хочуть звільнити заручників із Гази ще за Байдена

00:22 На Сумщині уламки "Шахеда" впали на дитячий центр

00:17 У Полтаві пролунав вибух — що відомо

03:55 Стало відомо, скільки ППО збила ворожих цілей за тиждень

03:26 "Азов" шукає людей, які вміло фотографують — вакансія в полку

03:21 Сова збила дрон росіян, який розвідував позиції ЗСУ (відео)

02:49 Незабаром будуть нові правила перетину кордону в ЄС та Шенгені

01:48 Чи отримує Україна російський газ, контролюючи Суджу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Полтавець підпалив гасом знайомого — що вирішив суд

01:30 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація з 18 років недоречна

00:29 США хочуть звільнити заручників із Гази ще за Байдена

00:22 На Сумщині уламки "Шахеда" впали на дитячий центр

00:17 У Полтаві пролунав вибух — що відомо

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році