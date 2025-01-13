Чому нові позашляховики Toyota тануть на сонці

2024 Lexus GX550. Фото: caranddriver.com

Нові Lexus GX та Toyota Land Cruiser лише нещодавно надійшли у продаж, а деякі власники вже повідомляють, що пластикові елементи кузова тануть на сонці. На жаль, це не перше серйозне питання щодо якості великих автомобілів Toyota.

Про це повідомив Hot Cars.

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Автовласник з американської Аризони опублікував фотографії свого GX з розплавленим дзеркалом з боку водія в групі власників та любителів Lexus GX 550 у Facebook. Він сказав, що це сталося протягом чотирьох днів, коли його машина була припаркована біля під’їзду.

Інші автомобілісти в групі також повідомили про пошкодження від сонця кришки багажника даху та оздоблення на B-стійках, але проблема стосується не лише нового позашляховика Lexus.

Фото: Facebook

Ще один позашляховик

Новий GX 550 має спільну платформу та більшу частину кузова з новою Toyota Land Cruiser 250 серії. Власник у спільноті Facebook "Toyota Land Cruiser 2024+" каже, що він купив свій Land Cruiser лише два тижні тому, а на ньому вже видно таке ж пошкодження водійського дзеркала.

Користувач Instagram familycruiser250 опублікував історію про те, як B-стійка його позашляховика викривилася від теплового пошкодження.

Поки що компанія Toyota офіційно не відреагувала на подібні випадки. Але багатьох цікавить питання: чи буде відкликання автомобілів через низьку якість пластикових елементів кузова?

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