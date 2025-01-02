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Toyota зняла з виробництва популярну модель у 2025 році

2 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому Toyota зняла з виробництва популярну модель у 2025 році
2024 Toyota Venza. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Популярна модель Toyota була знята з виробництва після того, як водії були в захваті від її нещодавнього повернення на ринок США. Яких ще автомобілів ми більше не побачимо у 2025 році.

Про це повідомив The Sun.

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Чому зникла Venza

У 2025 році виходить нова модель Toyota Crown Signia.
2025 Toyota Crown Signia. Фото: caranddriver.com

Toyota Venza припиняє існування після чотирьох років продажу як відроджений гібрид (за межами США модель має назву Harrier). Toyota підтвердила, що Venza звільнить місце на ринку для Toyota Crown Signia.

Venza з’явилася у 2008 році. П’ятимісний кросовер позиціонувався як автомобіль для молодих сімей, котрі ведуть активний спосіб життя. Після рестайлінгу 2012 року модель була знята з виробництва у 2015-му через падіння продажів, адже конкуренти виявилися успішнішими. Втім, у 2021 році на ринок вийшла модель другого покоління.

Не лише Venza

Ford Edge знімають з виробництва у 2025 році.
2024 Ford Edge. Фото: Ford

Ще один кросовер припинив виробництво після 23 років існування. Ford Edge був 25-м найбільш продаваним автомобілем в Америці торік, але це не врятувало цю надійну модель, позаяк Ford замість нього планує розширити виробництво свого пікапа F-Series Super Duty.

Моделі, які припинили існування у 2025 році

  1. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (седан)
  2. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (SUV)
  3. Audi A4 (седан)
  4. Audi A5 Coupe/Cabrio (2-дверний седан)
  5. BMW X3M (SUV)
  6. Bugatti Chiron
  7. Chevrolet Camaro
  8. Chevrolet Malibu
  9. Ferarri SF90 Stradale
  10. Ferarri 812 GTS
  11. Fisker Ocean (EV)
  12. Ford Escape
  13. Ford Edge
  14. Infiniti Q50
  15. Jaguar XE та XF (седани)
  16. Jaguar F-Type
  17. Jaguar I-Pace SUV (електричний) та E-Pace
  18. Lamborghini Huracan
  19. Maserati Ghibli
  20. Mitsubishi Mirage
  21. Mini Clubman
  22. Nissan GT-R
  23. Nissan Titan
  24. Ram 1500 TRX
  25. Toyota Supra (4-циліндрова)
  26. Toyota Venza
  27. Volvo S60

Раніше ми писали, що Toyota відроджує культову модель після 18 років забуття. Також після 40-річної перерви відновлюється виробництво культової Lancia Gamma.

авто автомобіль виробництво Toyota 2025 рік

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