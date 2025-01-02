Чому Toyota зняла з виробництва популярну модель у 2025 році

2024 Toyota Venza. Фото: motortrend.com

Популярна модель Toyota була знята з виробництва після того, як водії були в захваті від її нещодавнього повернення на ринок США. Яких ще автомобілів ми більше не побачимо у 2025 році.

Про це повідомив The Sun.

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Чому зникла Venza

2025 Toyota Crown Signia. Фото: caranddriver.com

Toyota Venza припиняє існування після чотирьох років продажу як відроджений гібрид (за межами США модель має назву Harrier). Toyota підтвердила, що Venza звільнить місце на ринку для Toyota Crown Signia.

Venza з’явилася у 2008 році. П’ятимісний кросовер позиціонувався як автомобіль для молодих сімей, котрі ведуть активний спосіб життя. Після рестайлінгу 2012 року модель була знята з виробництва у 2015-му через падіння продажів, адже конкуренти виявилися успішнішими. Втім, у 2021 році на ринок вийшла модель другого покоління.

Не лише Venza

2024 Ford Edge. Фото: Ford

Ще один кросовер припинив виробництво після 23 років існування. Ford Edge був 25-м найбільш продаваним автомобілем в Америці торік, але це не врятувало цю надійну модель, позаяк Ford замість нього планує розширити виробництво свого пікапа F-Series Super Duty.

Моделі, які припинили існування у 2025 році

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (седан) Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (SUV) Audi A4 (седан) Audi A5 Coupe/Cabrio (2-дверний седан) BMW X3M (SUV) Bugatti Chiron Chevrolet Camaro Chevrolet Malibu Ferarri SF90 Stradale Ferarri 812 GTS Fisker Ocean (EV) Ford Escape Ford Edge Infiniti Q50 Jaguar XE та XF (седани) Jaguar F-Type Jaguar I-Pace SUV (електричний) та E-Pace Lamborghini Huracan Maserati Ghibli Mitsubishi Mirage Mini Clubman Nissan GT-R Nissan Titan Ram 1500 TRX Toyota Supra (4-циліндрова) Toyota Venza Volvo S60

Раніше ми писали, що Toyota відроджує культову модель після 18 років забуття. Також після 40-річної перерви відновлюється виробництво культової Lancia Gamma.