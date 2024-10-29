Зустріч легенди — відома марка авто повертається через 40 років

1976 Lancia Gamma. Фото: wikipedia.org

Lancia оприлюднила фото фрагмента нової моделі Gamma, яка стане флагманським автомобілем італійського бренду. Знята з виробництва 40 років тому, легендарна модель буде відроджена у 2026-му.

Про це повідомив The Sun.

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Фрагмент дизайну. Фото: Lancia Gamma

Наразі про дизайн довгоочікуваної нової Gamma даних майже немає. Але відомо, що це буде розкішний елегантний кросовер середнього розміру. Новий автомобіль міститиме елементи від моделей Stellantis та майбутнього Peugeot 3008. Кросовер буде доступний як з двигуном внутрішнього згоряння, так й з електричними силовими агрегатами.

Історія Lancia Gamma

Автомобіль представницького класу вироблявся компанією Lancia корпорації Fiat. Після свого дебюту на Женевському автосалоні в 1976 році модель продавалася як 4-дверний седан-фастбек Berlina (1976-1984) та як 2-дверне купе (1977-1984). Обидві моделі розроблені виробником кузовів Pininfarina. Усього випустили 15 272 екземплярів Berlina та 6790 штук купе.

Fiat планував використовувати в моделі один зі своїх двигунів V6, але Lancia розробила для Gamma унікальні опозитні 4-циліндрові двигуни об'ємом 1,8 та 2 літра.

Раніше британці переробили на електрокар легендарне авто DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє". Також на аукціоні продали культовий спорткар з відомого бойовика "Форсаж".