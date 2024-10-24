Порятунок культової Supra — плани Toyota після зняття BMW Z4 з виробництва

2025 Toyota GR Supra. Фото: Toyota

Як відомо, Toyota GR Supra використовує двигун B58 та платформу BMW. Після того, як спорткар BMW Z4 у 2026 році знімуть з виробництва, виникло питання щодо майбутнього спорткара Toyota.

Про це повідомив CarBuzz.

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BMW не пояснила, чому модель Z4 знімається з виробництва, але найімовірніша причина полягає в низьких показниках продажів. До початку жовтня було продано лише 1 741 екземпляр спорткара, у 2022 та 2023 роках також не вдалося реалізувати понад 2 000 одиниць спорткара.

Z4 механічно схожий на GR Supra, адже вони побудовані на одній складальній лінії австрійського заводу Magna Steyr AG & Co KG. Враховуючи, що його виробництво, ймовірно, закінчиться на початку 2026 року, як це вплине на Toyota GR Supra?

BMW Z4. Фото: carbuzz.com

Що це означає для Supra

Віцепрезидент Toyota Australia Шон Хенлі заявив, що немає планів припиняти випуск Supra і модель існуватиме протягом багатьох років, адже Supra є важливим автомобілем модельного ряду Toyota.

Виробництво

Завод Magna Steyr спеціалізується на випуску малосерійних спеціальних моделей. Тому, якщо Z4 припинить існування, малоймовірно, що це вплине на Supra.

Toyota може перенести виробництво Supra на завод Motomachi в Японії, де випускають, зокрема, моделі GR Corolla та GR Yaris.

Двигун B58 досі використовується в інших моделях автопарку BMW, тому джерело для силової установки Supra все одно знайдеться.

Платформа

Якщо Supra втратить спільну з BMW Z4 платформу, Toyota може використовувати свої платформи: TNGA-C (використовується в GR Corolla); TNGA-L (Crown та Mirai) або GR86.

BMW незабаром перейде на свої платформи Neue Klase, а це означає, що Toyota може просто ліцензувати чинну платформу німецького автовиробника.

Раніше експерти назвали найкращі спортивні моделі Toyota всіх часів. Supra серед них також є. Також ми писали, що Toyota щодня продає в США понад 833 автомобілів Camry.