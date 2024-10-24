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Как Toyota сохранит легендарную Supra — будущее после ликвидации BMW Z4

24 октября 2024 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Спасение культовой Supra — планы Toyota после снятия BMW Z4 с производства
2025 Toyota GR Supra. Фото: Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Как известно, Toyota GR Supra использует двигатель B58 и платформу BMW. После того как спорткар BMW Z4 в 2026 году снимут с производства, возник вопрос по поводу будущего спорткара Toyota.

Об этом сообщил CarBuzz.

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BMW не объяснила, почему модель Z4 снимается с производства, но самая вероятная причина заключается в низких показателях продаж. К началу октября было продано только 1741 экземпляр спорткара, в 2022 и 2023 годах также не удалось реализовать более 2000 единиц спорткара.

Z4 механически похож на GR Supra, ведь они построены на одной сборочной линии австрийского завода Magna Steyr AG&Co KG. Учитывая, что его производство, вероятно, закончится в начале 2026 г., как это повлияет на Toyota GR Supra?

 

Как Toyota сохранит легендарную Supra – будущее после закрытия BMW Z4 - фото 1
Бмв Z4. Фото: carbuzz.com

Что это означает для Supra

Вице-президент Toyota Australia Шон Хенли заявил, что нет планов прекращать выпуск Supra и модель будет существовать в течение многих лет, ведь Supra является важным автомобилем модельного ряда Toyota.

  • Производство

Завод Magna Steyr специализируется на выпуске малосерийных специальных моделей. Поэтому если Z4 прекратит существование, маловероятно, что это повлияет на Supra.

Toyota может перенести производство Supra на завод Motomachi в Японии, где выпускают в частности модели GR Corolla и GR Yaris.

Двигатель B58 еще используется в других моделях автопарка BMW, поэтому источник для силовой установки Supra все равно найдется.

  • Платформа

Если Supra потеряет общую с BMW Z4 платформу, Toyota может использовать свои платформы: TNGA-C (используется в GR Corolla); TNGA-L (Crown и Mirai) или GR86.

BMW в скором времени перейдет на свои платформы Neue Klase, а это значит, что Toyota может просто лицензировать действующую платформу немецкого автопроизводителя.

Ранее эксперты назвали лучшие спортивные модели Toyota всех времен. Supra среди них тоже есть. Также мы писали, что Toyota ежедневно продает в США более 833 автомобилей Camry.

спорткар BMW автомобиль Toyota авто

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