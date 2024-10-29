Встреча легенды — известная марка авто возвращается через 40 лет

1976 Lancia Gamma. Фото: wikipedia.org

Lancia обнародовала фото фрагмента новой модели Gamma, которая станет флагманским автомобилем итальянского бренда. Снятая с производства 40 лет назад, легендарная модель будет возрождена в 2026 году.

Об этом сообщил The Sun.

Читайте также:

Какой будет новая Gamma

Фрагмент дизайна. Фото: Lancia Gamma

Пока о дизайне долгожданной новой Gamma данных почти нет. Но известно, что это будет элегантный роскошный кроссовер среднего размера. Новый автомобиль включит в себя элементы от моделей Stellantis и будущего Peugeot 3008. Кроссовер будет доступен как с двигателем внутреннего сгорания, так и с электрическими силовыми агрегатами.

История Lancia Gamma

Автомобиль представительского класса производился компанией Lancia корпорации Fiat. После своего дебюта на Женевском автосалоне в 1976 году модель продавалась как 4-дверный седан-фастбэк Berlina (1976–1984) и как 2-дверное купе (1977–1984). Обе модели разработаны изготовителем кузовов Pininfarina. Всего выпустили 15 272 экземпляра Berlina и 6 790 штук купе.

Fiat планировал использовать в модели один из своих двигателей V6, но Lancia разработала для Gamma уникальные оппозитные 4-цилиндровые двигатели объемом 1,8 и 2 литра.

Ранее британцы переделали в электрокар легендарное авто DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее". Также на аукционе был продан культовый спорткар из известного боевика "Форсаж".