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Британцы возродили DeLorean DMC-12 — культовое авто из фильма "Назад в будущее"

28 июня 2024 19:50
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Культовый автомобиль из фильма "Назад в будущее" превратили в электрокар
Электрический DeLorean DMC-12. Фото: electrogenic.co.uk
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Классический автомобиль из фильма "Назад в будущее" возрождается в виде электрокара. Такую услугу предлагает британская компания Electrogenic по цене от 65 000 до 85 000 фунтов стерлингов.

Об этом сообщила компания на своем сайте.

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Автомобиль получил:

  • электромотор на 218 л. и 310 Н-м;
  • аккумуляторную батарею емкостью 43 кВт-ч.

Несмотря на увеличение массы DeLorean DMC-12 на 30 кг, он может разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 с. Запас хода электрокара — более 240 км.

 

Британцы возродили DeLorean DMC-12 - культовое авто из фильма "Назад в будущее" - фото 1
Фото: roarington.com

Electrogenic оставляет оригинальный дизайн и салон авто почти без изменений. Появился селектор выбора режимов езды и индикатор работы электрической установки.

Двигатель, инвертор, зарядное устройство, система охлаждения и задняя батарейка подстраиваются к оригинальным креплениям двигателя. Небольшой дополнительный блок аккумуляторов, установленный вместо топливного бака, оставляет багажное пространство под капотом неприкосновенным.

В комплект входит специальный карданный вал, а система управления поддерживает разные режимы движения (например, спортивный, эко и городской).

Ранее на аукцион выставили уникальный кабриолет 1948 с пробегом 16 км, который существует в единственном экземпляре. Также мы писали о самом дорогом автомобиле в личной коллекции Илона Маска.

авто
электрокары
автомобиль
електромобиль
"Назад в будущее"

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