Культовый автомобиль из фильма "Назад в будущее" превратили в электрокар

Британцы возродили DeLorean DMC-12 — культовое авто из фильма "Назад в будущее"
Классический автомобиль из фильма "Назад в будущее" возрождается в виде электрокара. Такую услугу предлагает британская компания Electrogenic по цене от 65 000 до 85 000 фунтов стерлингов.
Об этом сообщила компания на своем сайте.
Автомобиль получил:
- электромотор на 218 л. и 310 Н-м;
- аккумуляторную батарею емкостью 43 кВт-ч.
Несмотря на увеличение массы DeLorean DMC-12 на 30 кг, он может разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 с. Запас хода электрокара — более 240 км.
Electrogenic оставляет оригинальный дизайн и салон авто почти без изменений. Появился селектор выбора режимов езды и индикатор работы электрической установки.
Двигатель, инвертор, зарядное устройство, система охлаждения и задняя батарейка подстраиваются к оригинальным креплениям двигателя. Небольшой дополнительный блок аккумуляторов, установленный вместо топливного бака, оставляет багажное пространство под капотом неприкосновенным.
В комплект входит специальный карданный вал, а система управления поддерживает разные режимы движения (например, спортивный, эко и городской).
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