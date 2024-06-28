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Британці відродили DeLorean DMC-12 — культове авто з фільму "Назад у майбутнє"

28 червня 2024 19:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Культове авто з фільму "Назад у майбутнє" перетворили на електрокар
Електричний DeLorean DMC-12. Фото: electrogenic.co.uk
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Класичний автомобіль з фільму "Назад у майбутнє" відроджують у вигляді електрокара. Таку послугу пропонує британська компанія Electrogenic за ціною від 65 000 до 85 000 фунтів стерлінгів.

Про це повідомила компанія на своєму сайті.

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Автомобіль отримав:

  • електромотор на 218 к. с. та 310 Н-м;
  • акумуляторну батарею місткістю 43 кВт-год.

Попри збільшення маси DeLorean DMC-12 на 30 кг, він може розігнатися до 100 км/год менш як за 5 с. Запас ходу електрокара — понад 240 км.

 

Британці відродили DeLorean DMC-12 — культове авто з фільму "Назад у майбутнє" - фото 1
Фото: roarington.com

Electrogenic залишає оригінальний дизайн та салон авто майже без змін. З’явився лише селектор вибору режимів їзди та індикатор роботи електричної установки.

Двигун, інвертор, зарядний пристрій, система охолодження та задня батарейна коробка прилаштовуються до оригінальних кріплень двигуна. Невеликий додатковий блок акумуляторів, встановлений замість паливного бака, залишає багажний простір під капотом недоторканим.

У комплект входить спеціальний карданний вал, а система керування підтримує різні режими руху (наприклад, спортивний, еко та міський).

Раніше на аукціон виставили унікальний кабріолет 1948 року з пробігом 16 км, який існує в єдиному екземплярі. Також ми писали про найдорожчий автомобіль в особистій колекції Ілона Маска.

авто
електрокари
автомобіль
електромобіль
"Назад у майбутнє"

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