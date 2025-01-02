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Toyota сняла с производства популярную модель в 2025 году

2 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему Toyota сняла с производства популярную модель в 2025 году
2024 Toyota Venza. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Популярная модель Toyota была снята с производства после того, как водители были в восторге от ее недавнего возвращения на рынок США. Каких еще автомобилей мы больше не увидим в 2025 году.

Об этом сообщил The Sun.

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В 2025 году выходит новая модель Toyota Crown Signia.
2025 Toyota Crown Signia. Фото: caranddriver.com

Toyota Venza прекращает существование после четырех лет продаж как возрожденного гибрида (за пределами США модель называется Harrier). Toyota подтвердила, что Venza освободит место на рынке для Toyota Crown Signia.

Venza появилась в 2008 году. Пятиместный кроссовер позиционировался как автомобиль для молодых семей, ведущих активный образ жизни. После рестайлинга 2012 года модель была снята с производства в 2015-м из-за падения продаж, ведь конкуренты оказались успешнее. Впрочем, в 2021 году на рынок вышла модель второго поколения.

Не только Venza

Ford Edge снимается с производства в 2025 году.
2024 Ford Edge. Фото: Ford

Еще один кроссовер прекратил производство после 23 лет существования. Ford Edge был 25-м самым продаваемым автомобилем в Америке в прошлом году, но это не спасло эту надежную модель, так как Ford вместо него планирует расширить производство своего пикапа F-Series Super Duty.

Модели, прекратившие существование в 2025 году

  1. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (седан)
  2. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (SUV)
  3. Audi A4 (седан)
  4. Audi A5 Coupe/Cabrio (2-дверный седан)
  5. BMW X3M (SUV)
  6. Bugatti Чирон
  7. Chevrolet Camaro
  8. Chevrolet Malibu
  9. Ferarri SF90 Stradale
  10. Ferarri 812 GTS
  11. Fisker Ocean (EV)
  12. Ford Escape
  13. Ford Edge
  14. Infiniti Q50
  15. Jaguar XE и XF (седаны)
  16. Jaguar F-Type
  17. Jaguar I-Pace SUV (электрический) и E-Pace
  18. Lamborghini Huracan
  19. Maserati Ghibli
  20. Mitsubishi Mirage
  21. Mini Clubman
  22. Nissan GT-R
  23. Nissan Titan
  24. Ram 1500 TRX
  25. Toyota Supra (4-цилиндровая)
  26. Toyota Venza
  27. Volvo S60

Раньше мы писали, что Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения. Также после 40-летнего перерыва возобновляется производство культовой Lancia Gamma.

авто автомобиль производство Toyota 2025 год

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19:43 Отключения света в Одессе — прогноз на пятницу

19:15 Умеров анонсировал анализ работы командования Сухопутных войск

19:08 Наступление россиян на юге — при каких условиях возможно

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:48 В Таиланде в аварии с автобусом пострадали 32 российских туриста

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