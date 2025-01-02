Почему Toyota сняла с производства популярную модель в 2025 году

2024 Toyota Venza. Фото: motortrend.com

Популярная модель Toyota была снята с производства после того, как водители были в восторге от ее недавнего возвращения на рынок США. Каких еще автомобилей мы больше не увидим в 2025 году.

Об этом сообщил The Sun.

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2025 Toyota Crown Signia. Фото: caranddriver.com

Toyota Venza прекращает существование после четырех лет продаж как возрожденного гибрида (за пределами США модель называется Harrier). Toyota подтвердила, что Venza освободит место на рынке для Toyota Crown Signia.

Venza появилась в 2008 году. Пятиместный кроссовер позиционировался как автомобиль для молодых семей, ведущих активный образ жизни. После рестайлинга 2012 года модель была снята с производства в 2015-м из-за падения продаж, ведь конкуренты оказались успешнее. Впрочем, в 2021 году на рынок вышла модель второго поколения.

Не только Venza

2024 Ford Edge. Фото: Ford

Еще один кроссовер прекратил производство после 23 лет существования. Ford Edge был 25-м самым продаваемым автомобилем в Америке в прошлом году, но это не спасло эту надежную модель, так как Ford вместо него планирует расширить производство своего пикапа F-Series Super Duty.

Модели, прекратившие существование в 2025 году

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (седан) Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (SUV) Audi A4 (седан) Audi A5 Coupe/Cabrio (2-дверный седан) BMW X3M (SUV) Bugatti Чирон Chevrolet Camaro Chevrolet Malibu Ferarri SF90 Stradale Ferarri 812 GTS Fisker Ocean (EV) Ford Escape Ford Edge Infiniti Q50 Jaguar XE и XF (седаны) Jaguar F-Type Jaguar I-Pace SUV (электрический) и E-Pace Lamborghini Huracan Maserati Ghibli Mitsubishi Mirage Mini Clubman Nissan GT-R Nissan Titan Ram 1500 TRX Toyota Supra (4-цилиндровая) Toyota Venza Volvo S60

Раньше мы писали, что Toyota возрождает культовую модель после 18 лет забвения. Также после 40-летнего перерыва возобновляется производство культовой Lancia Gamma.