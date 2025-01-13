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Невероятный дефект — новые внедорожники Toyota тают на солнце

13 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему новые внедорожники Toyota тают на солнце
2024 Lexus GX550. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Новые Lexus GX и Toyota Land Cruiser только недавно поступили в продажу, а некоторые владельцы уже сообщают, что пластиковые элементы кузова тают на солнце. К сожалению, это не первый серьезный вопрос относительно качества больших автомобилей Toyota.

Об этом сообщил Hot Cars.

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Автовладелец из американской Аризоны опубликовал фотографии своего GX с расплавленным зеркалом со стороны водителя в группе владельцев и любителей Lexus GX 550 в Facebook. Он сказал, что это произошло в течение четырех дней, когда его машина была припаркована у подъезда.

Другие автомобилисты в группе также сообщили о повреждении от солнца крышки багажника на крыше и элементов на B-стойках, но проблема касается не только нового внедорожника Lexus.

Расплавленное на солнце зеркало Lexus GX 550.
Фото: Facebook

Еще один внедорожник

Новый GX 550 имеет общую платформу и большую часть кузова с новой Toyota Land Cruiser 250 серии. Владелец в сообществе Facebook "Toyota Land Cruiser 2024+" говорит, что он купил свой Land Cruiser всего две недели назад, а на нем уже видно такое же повреждение водительского зеркала.

Пользователь Instagram familycruiser250 опубликовал историю о том, как B-стойка его внедорожника искривилась от теплового повреждения.

Пока что компания Toyota официально не отреагировала на подобные случаи. Но многих интересует вопрос: будет ли отзыв автомобилей из-за низкого качества пластиковых элементов кузова?

Ранее Toyota Roomy превратили во внедорожный автодом в стиле Land Cruiser. Также мы писали, почему Toyota сняла с производства популярную модель в 2025 году.

Солнце авто проблемы автомобиль дефекты Toyota

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