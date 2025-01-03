Toyota Roomy в стиле Land Cruiser — от компактвэна до внедорожного автодома

Landc Roomy Фото: ESB Style

Японская компания ESB Style представила новый тюнинговый набор для крошечного минивэна Toyota Roomy. В комплект входят обновленные бамперы и стальные диски, вдохновленные дизайном Land Cruiser, также предлагается кемпинговый коврик, который позволяет владельцам спать в салоне этого суперкомпактного автомобиля.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн и технические характеристики

ESB Style создала Landc Roomy — причудливую, но удивительно очаровательную комбинацию прочной эстетики и компактной практичности.

Тюнингованная модель позаимствовала грубый нос у большого Land Cruiser Series 300. Также компактвен укомплектовали удлиненной решеткой радиатора и агрессивными воздухозаборниками бампера. Сзади ESB Style добавил спортивный задний бампер с диффузором цвета кузова. Также предусмотрен дополнительный багажник на крышу.

Модифицированный компактвен ездит на белых стальных дисках, обтянутых прочной резиной Toyo Open Country R/T. Также новый набор пружин обеспечивает дополнительный дорожный просвет на 30 мм, что делает Roomy более пригодным для езды по бездорожью, особенно в сочетании с версией полного привода, которая доступна с завода.

Под капотом Roomy остается верным своим скромным корням — одним из двух 1-литровых 3-цилиндровых бензиновых двигателей. Версия с турбонаддувом предлагает скромные 97 л.с.

Фото: ESB Style

Чудеса в салоне

Интерьер получил собственную долю неожиданных обновлений. ESB Style добавил складной коврик Fox Mat, который превращает Roomy в импровизированный кемпер с кроватью. Конечно, при длине всего 3725 мм.

Цены и доступность

Прем'єра Toyota Landc Roomy состоится на Токийском автосалоне 2025 года, но запчасти уже доступны для заказа в Японии.

Передний бампер — 635 долларов.

— 635 долларов. Задний бампер — 381 доллар.

— 381 доллар. Комплект подвески — 317 долларов.

— 317 долларов. Белые стальные диски — 381 доллар.

— 381 доллар. Складной матрас — 159 долларов.

— 159 долларов. Все вместе — 1873 долларов.

Ранее вышла бюджетная версия Toyota Camry 2025 года. Также сообщалось, что в рейтинге надежности авто 7 из 10 моделей принадлежат Toyota.