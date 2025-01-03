Toyota Roomy в стилі Land Cruiser — від компактвена до позашляхового автодому

Landc Roomy Фото: ESB Style

Японська компанія ESB Style представила новий тюнінговий набір для крихітного мінівена Toyota Roomy. У комплект входять оновлені бампери та сталеві диски, натхненні дизайном Land Cruiser, також пропонується кемпінговий килимок, який дозволяє власникам спати в салоні цього суперкомпактного автомобіля.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дизайн та технічні характеристики

ESB Style створила Landc Roomy — химерну, але на диво чарівну комбінацію міцної естетики та компактної практичності.

Тюнінгована модель запозичила грубий ніс у великого Land Cruiser Series 300. Також компактвен укомплектували подовженою решіткою радіатора та агресивними повітрозабірниками бампера. Ззаду ESB Style додав спортивний задній бампер з дифузором кольору кузова. Також передбачений додатковий багажник на дах.

Модифікований компактвен їздить на білих сталевих дисках, обтягнутих міцною гумою Toyo Open Country R/T. Також новий набір пружин забезпечує додатковий дорожній просвіт на 30 мм, що робить Roomy придатнішим для їзди бездоріжжям, особливо в поєднанні з версією повного приводу, яка доступна з заводу.

Під капотом Roomy залишається вірним своєму скромному корінню — одним з двох 1-літрових 3-циліндрових бензинових двигунів. Версія з турбонаддувом пропонує скромні 97 к.с.

Фото: ESB Style

Дива в салоні

Інтер’єр отримав власну частку несподіваних оновлень. ESB Style додав складаний килимок Fox Mat, який перетворює Roomy на імпровізований кемпер з ліжком. Звичайно, при довжині лише 3725 мм.

Ціни та доступність

Прем'єра Toyota Landc Roomy відбудеться на Токійському автосалоні 2025, але запчастини вже доступні для замовлення в Японії.

Передній бампер — 635 доларів.

— 635 доларів. Задній бампер — 381 долар.

— 381 долар. Комплект підвіски — 317 доларів.

— 317 доларів. Білі сталеві диски — 381 долар.

— 381 долар. Складаний матрац — 159 доларів.

— 159 доларів. Усе разом — 1873 доларів.

Раніше вийшла бюджетна версія Toyota Camry 2025 року. Також повідомлялося, що у рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей належать Toyota.