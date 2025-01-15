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Какие подержанные Toyota Land Cruiser создают проблемы

15 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие подержанные Toyota Land Cruiser могут стать проблемой для владельцев
2016 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Один из лучших внедорожников в истории автомобилестроения отличается уникальным сочетанием прочности и изысканного комфорта. Но несмотря на репутацию исключительной надежности, у Toyota Land Cruiser были и неудачные годы выпуска — учитывайте это, покупая подержанный автомобиль.

О проблемных моделях легенды написал Motor Biscuit.

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Проблемы с ABS приводили к внезапной потере тормозной мощности, особенно на мокрой дороге, даже к полному отказу тормозов, что угрожало безопасности. Также водители жаловались на грубое переключение передач, задержки включения и полные сбои, которые требовали дорогостоящего ремонта. Наконец несколько владельцев сообщили о случаях внезапного непреднамеренного ускорения, что создавало риски для безопасности на дороге.

  • 2000 Toyota Land Cruiser

Водители жаловались на вибрацию и странные шумы на высоких скоростях, что затрудняло диагностику и требовало дорогостоящего ремонта. Как и предшественник, Land Cruiser 2000 года имел проблемы с грубым переключением и сбоями трансмиссии. Также многочисленные жалобы на неисправность тормозов подорвали доверие к внедорожнику.

  • 2002 Toyota Land Cruiser

Водители сообщали о внезапном ускорении, что создавало риск аварий из-за неисправности системы дроссельной заслонки. Несколько владельцев сталкивались с перегревом мотора, что приводило к потере мощности и даже отказу двигателя. В целом модель 2002 года нуждалась в более частом ремонте. Несмотря на хорошие внедорожные качества, эти недостатки подорвали долгосрочную надежность автомобиля.

  • 2008 Toyota Land Cruiser

Модель 2008 года вводило новое поколение с обновленным дизайном и технологиями, но не обошлось без проблем. Частые жалобы на грубое переключение передач, а в некоторых случаях и выход трансмиссий из строя требовали дорогостоящего ремонта. Владельцы сообщали о проблемах с датчиками и системами предупреждения, которые иногда вызывали ненужные оповещения, что ставило под угрозу безопасность. Также авто получило критику за повышенное потребление топлива.

  • 2016 Toyota Land Cruiser

Несмотря на современные обновления, водители сообщали о задержанном и грубом переключении передач, что снижало плавность езды и могло привести к износу трансмиссии. Дефекты подушки безопасности привели к серьезным проблемам. Также недостатки имела информационно-развлекательная система: пользователи сталкивались с зависанием экрана, проблемами с подключением и ненадежной навигацией.

Ранее сообщалось, что новые внедорожники Toyota буквально тают на солнце в США. Также мы писали, что Toyota Roomy стал внедорожным автодомом в стиле Land Cruiser.

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