Пять лучших подержанных Toyota Land Cruiser

1989 Toyota Land Cruiser. Фото: motorcarstudio.com

Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser уже давно является фаворитом для любителей загородных приключений и повседневного городского вождения. Именно благодаря лучшим своим годам выпуска модель заслужила репутацию надежности, долговечности и производительности.

О Land Cruiser, которые выделяются от других исключительными характеристиками, написал Motor Biscuit.

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1989 Toyota Land Cruiser

Часть серии 60 остается фаворитом среди поклонников благодаря своей прочности и простоте. Оснащен 4-литровым 6-цилиндровым двигателем, он обеспечивает стабильную производительность. Классический квадратный дизайн сочетает функциональность и эстетику, а простые механические системы облегчают обслуживание. Этот год также предлагает улучшенный комфорт, включая кондиционер и кожаные сиденья.

1995 Toyota Land Cruiser

Часть серии 80 поражает почти безупречной надежностью без отзывов. Этот год представил постоянный полный привод, улучшил внедорожные возможности и управляемость в различных погодных условиях. Прочная конструкция обеспечивает долговечность, а просторные комфортабельные салоны делают его идеальным для семей и любителей приключений.

2004 Toyota Land Cruiser

Часть серии 100 удачно сочетает прочность и роскошь. Независимая передняя подвеска улучшила комфорт и управляемость, что сделало модель более привлекательной для любителей долгих поездок. С одним отзывом и минимальными жалобами, он считается очень надежным. Оснащен 4,7-литровым V8, обеспечивает мощность и универсальность. Интерьер с кожаной обивкой и премиум-функциями остается популярным среди водителей.

2012 Toyota Land Cruiser

Часть серии 200 оснащена технологией Multi-Terrain Monitor и 5,7-литровым V8 двигателем мощностью 381 л.с. Авто справится с городскими условиями и бездорожьем. Модель была дважды отозвана из-за подушек безопасности, но проблемы быстро решили. Водители ценят современные функции, такие как адаптивный круиз-контроль, а также безопасность, включая электронный контроль устойчивости.

2017 Toyota Land Cruiser

Модель получила существенное обновление, новую решетку радиатора и светодиодные фары. Под капотом работает 5,7-литровый V8, который в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает плавность вождения. Роскошный интерьер с кожаными сиденьями имеет высококачественную информационно-развлекательную систему. С расширенными функциями безопасности и только одним отзывом, этот внедорожник является надежным выбором.

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