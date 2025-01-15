Зʼявився кардинально оновлений кросовер Toyota — деталі та особливості

Concept Zero. Фото: carbuzz.com

Modellista — внутрішнє тюнінгове відділення Toyota — представило свою найновішу модель Concept Zero на Токійському автосалоні 2025 року. Створений на основі електричного кросовера Toyota bZ4x, концепт має ретро-футуристичний стиль, що нагадує бачення майбутнього 1980-х років та натякає на дизайн нових електрокарів японського автогіганта.

Про це повідомив Cars Coops.

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Аероефективний дизайн

Особливістю Concept Zero є нові колісні диски з трьома спицями. Modellista замінила чорне облицювання крил bZ4x на панелі кольору кузова, створюючи витончений профіль. Також додані спортивні боки, що збільшують площу профілю.

Передній бампер отримав нову форму, зі світловою смугою замість традиційних отворів, а також кришки фар й виражену нижню частину з плавниками. Задня частина прикрашена світлодіодним освітленням та подовженим дифузором.

Зміни в салоні

Фото: carbuzz.com

Інтер’єр Concept Zero виконаний у футуристичному стилі з освітленням, інтегрованим у приладову панель і консоль, створюючи технологічну атмосферу. Фірмовий знак Modellista присутній усюди, а підлокітники та скляний дах мають графіку, що перегукується з екстер’єром.

Попри акцент на комфорті, концепція не має змін у шасі чи трансмісії, зберігаючи стандартну установку повного приводу Toyota bZ4x потужністю 215 к.с. від електричної платформи e-TNGA з запасом ходу 460 км.

Зазначимо, що у 2024 році Toyota вдалося майже неможливе, коли компанія продала в США 18 570 електромобілів bZ4x, що на 97,8% більше, ніж у 2023 році.

Раніше ми писали, що Toyota суттєво знижує ціну на кросовер bZ4X 2025 модельного року. Також повідомлялося, чому Toyota зняла з виробництва популярну модель у 2025 році.