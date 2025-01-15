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Популярный кроссовер Toyota обновили до неузнаваемости

15 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Появился кардинально обновленный кроссовер Toyota — детали и особенности
Concept Zero. Фото: carbuzz.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Modellista — внутреннее тюнинговое отделение Toyota — представило свою новейшую модель Concept Zero на Токийском автосалоне 2025 года. Созданный на основе электрического кроссовера Toyota bZ4x, концепт имеет ретро-футуристический стиль, напоминающий видение будущего 1980-х годов и намекающий на дизайн новых электрокаров японского автогиганта.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Особенностью Concept Zero являются новые колесные диски с тремя спицами. Modellista заменила черную облицовку крыльев bZ4x на панели цвета кузова, создавая изящный профиль. Также добавлены спортивные бока, увеличивающие площадь профиля.

Передний бампер получил новую форму, со светящейся полосой вместо традиционных отверстий, а также крышки фар и выраженную нижнюю часть с плавниками. Задняя часть украшена светодиодным освещением и удлиненным диффузором.

Изменения в салоне

Интерьер Concept Zero
Фото: carbuzz.com

Интерьер Concept Zero выполнен в футуристическом стиле с освещением, интегрированным в приборную панель и консоль, создавая технологичную атмосферу. Фирменный знак Modellista присутствует повсюду, а подлокотники и стеклянная крыша имеют графику, перекликающуюся с экстерьером.

Несмотря на акцент на комфорте, концепция не имеет изменений в шасси или трансмиссии, сохраняя стандартную установку полного привода Toyota bZ4x мощностью 215 л.с. от электрической платформы e-TNGA с запасом хода 460 км.

Отметим, что в 2024 году Toyota удалось почти невозможное, когда компания продала в США 18 570 электромобилей bZ4x, что на 97,8% больше, чем в 2023 году.

Ранее мы писали, что Toyota существенно снижает цену на кроссовер bZ4X 2025 модельного года. Также сообщалось, почему Toyota сняла с производства популярную модель в 2025 году.

авто электрокары автомобиль стиль електромобиль Toyota

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