Toyota презентує 12 березня стильний електрокар

Концепт Toyota bZ Compact SUV. Фото: Toyota

Свіже відео від Toyota вказує на появу нового електромобіля від японського концерну. Електрокар, дебют якого заплановано на 12 березня, має вигляд стильного конкурента оновленої моделі Tesla Model Y.

Про це написав Motor Biscuit.

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Розвиток концепту

Toyota називає свій новий електромобіль "захопливим та несподіваним". Ці два терміни, зазвичай, застосовуються щодо найдраматичніших електромобілів та нагадує про суперечливий стиль Tesla Cybertruck. Втім, японський автовиробник стверджує, що новий електрокар відповідатиме високим вимогам.

Новинка має вигляд стилістичного похідного від концептуального автомобіля bZ Compact SUV 2022 року. Очікується, що він буде меншим за модель bZ4X.

Яким буде електрокар

В ролику демонструють підвищений дорожній просвіт та похилу лінію даху, що безпомилково вказує на елегантний кросовер. Втім, подробиць про новий електромобіль поки що мало.

Ймовірно, Toyota запропонує кілька варіантів акумуляторів на 61 кВт-год та 49 кВт-год. Але такі питання, як запас ходу та продуктивність, залишаються оповитими таємницею до середини наступного місяця.

Раніше Toyota суттєво оновила популярний гібридний кросовер. Також ми писали, що запозичив у Toyota новий Subaru Outback 2026 року.