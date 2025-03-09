Toyota продала 10 000 нових дешевих авто лише за годину

Toyota bZ3X. Фото: GAC Toyota

В КНР розпочалися продажі нового електричного кросовера Toyota bZ3X, який є спільним продуктом Toyota та китайської GAC. Автомобіль за ціною 15 000 доларів викликав шалений ажіотаж.

Про це повідомив Cars Coops.

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Нюанси ціноутворення

Популярність нового електричного кросовера Toyota доведена тим, що протягом години на нього було розміщено понад 10 000 замовлень, що призвело до збою системи. І це не дивно. Ціни на Toyota bZ3X починаються 15 000 доларів. Для порівняння, в Китаї Toyota Highlander стартує від 39 300 доларів, а Toyota Camry — від 23 700 доларів.

За початковою ціною клієнти отримують базову версію bZ3X під назвою 430 Air. Він постачається з акумулятором LFP місткістю 50,03 кВт-год, який забезпечує 430 км запасу ходу. Ціна трохи більш обладнаною версії авто 430 Air+ починається від 16 500 доларів.

Toyota також пропонує bZ3X у версіях 520 Pro (16 700 доларів) та 520 Pro+ (19 300 доларів). Обидва використовують більшу батарею на 58,37 кВт-год та мають запас ходу 520 км. Усі моделі 430 і 520 оснащені єдиним електродвигуном потужністю 204 к.с.

Версія з найбільшим запасом ходу 610 Max, потужність якої становить 67,92 кВт-год, здатна проїхати 610 км. Вона також має потужніший двигун на 224 к.с. Ціна починається від 22 000 доларів.

Також анонсовано дві версії 520 Pro, які пропонують передові системи допомоги водієві, за ціною 20 700 доларів та 22 000 доларів відповідно. Ці моделі включають 11 камер, 12 ультразвукових радарів, 3-міліметрові хвильові радари та один LiDAR, усі вони оснащені Nvidia Drive AGX Orin X.

Дизайн та інтер’єр

Фото: GAC Toyota

Кросовер має розміри 4600 мм у довжину, 1875 мм у ширину та 1645 мм у висоту, з колісною базою 2765 мм та важить 1835 кг. Тобто він має приблизно такі ж габарити, як Toyota RAV4.

Салон bZ3X, звичайно, не надто розкішний, але має пристойний вигляд. Він оснащений 14,6-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів та аудіосистемою Yamaha з 11 динаміками, які входять у стандартну комплектацію.

Раніше ми писали, чому Toyota випускає так мало електромобілів. Також повідомлялося, що Toyota презентує конкурента Tesla Model Y вже 12 березня.