Чому Toyota не нарощує випуск електромобілів

Toyota bZ4X Фото: caranddriver.com

Toyota розширить пропозицію європейських електромобілів до шести моделей, але підкреслює, що не прискорюватиме процес електрифікації. На думку японців, впровадження електрокарів має бути послідовним та продуманим, а допомогти цьому має нове покоління акумуляторів.

Про це написав Interia.

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Власний темп

Нещодавно Toyota проголосила про інвестиції 70 млрд доларів до 2030 року у розробку та виробництво електрифікованих транспортних засобів. Вже до 2026 року японський виробник випустить шість нових моделей з нульовим рівнем викидів.

Електромобіль Toyota Urban Cruiser вперше показали в січні, незабаром до нього приєднається модель, заснована на концепті Sport Crossover Concept, представленому наприкінці 2022 року.

Стратегія Toyota передбачає, що до 2025 року частка електромобілів у європейських продажах бренду зросте до 25%, що допоможе адаптуватися до жорсткіших стандартів викидів Євросоюзу.

Водночас виробник планує реорганізувати виробничий процес, запровадивши gigacasting (метод, розроблений Tesla), щоб скоротити час виготовлення авто.

Ставка на акумулятори

Новий Toyota Urban Cruiser. Фото: carscoops.com

Протягом кількох років Toyota розробляє сучасні акумулятори, які дозволять проїхати на одному заряді до 1200 км. Це технологія, заснована на батареях з твердим електролітом.

Згідно з інформацією індійського відділення компанії, інноваційні акумулятори, будуть комерціалізовані не раніше 2027-2028 років. Лише після цього етапу планується почати повномасштабне виробництво електрокарів.

При цьому Toyota планує спочатку представити на ринку дешевші біполярні літій-залізо-фосфатні батареї. За інформацією виробника, вони будуть використовуватися в популярних моделях, пропонуючи запас ходу понад 600 км.

Раніше популярний електричний кросовер Toyota оновили до непізнаваності. Також Toyota суттєво знизила ціну на електрокросовер Toyota bZ4X.