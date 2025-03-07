Почему Toyota не наращивает выпуск электромобилей

Toyota bZ4X Фото: caranddriver.com

Toyota расширит предложение европейских электромобилей до шести моделей, но подчеркивает, что не будет ускорять процесс электрификации. По мнению японцев, внедрение электрокаров должно быть последовательным и продуманным, а помочь этому должно новое поколение аккумуляторов.

Об этом написал Interia.

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Собственный темп

Недавно Toyota объявила об инвестициях 70 млрд долларов до 2030 года в разработку и производство электрифицированных транспортных средств. Уже к 2026 году японский производитель выпустит шесть новых моделей с нулевым уровнем выбросов.

Электромобиль Toyota Urban Cruiser впервые показали в январе, вскоре к нему присоединится модель, основанная на концепте Sport Crossover Concept, представленном в конце 2022 года.

Стратегия Toyota предусматривает, что к 2025 году доля электромобилей в европейских продажах бренда вырастет до 25%, что поможет адаптироваться к более жестким стандартам выбросов Евросоюза.

В то же время производитель планирует реорганизовать производственный процесс, внедрив gigacasting (метод, разработанный Tesla), чтобы сократить время изготовления авто.

Ставка на аккумуляторы

Новый Toyota Urban Cruiser. Фото: carscoops.com

В течение нескольких лет Toyota разрабатывает современные аккумуляторы, которые позволят проехать на одном заряде до 1200 км. Это технология, основанная на батареях с твердым электролитом.

По информации, индийского отделения компании, инновационные аккумуляторы будут коммерциализированы не ранее 2027-2028 годов. Лишь после этого этапа планируется начать полномасштабное производство электрокаров.

При этом Toyota планирует сначала представить на рынке более дешевые биполярные литий-железо-фосфатные батареи. По информации производителя, они будут использоваться в популярных моделях, предлагая запас хода более 600 км.

Ранее популярный электрический кроссовер Toyota обновили до неузнаваемости. Также Toyota существенно снизила цену на электрокроссовер Toyota bZ4X.