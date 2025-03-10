Вигідні альтернативи Toyota Highlander у 2025 році

2025 Toyota Highlander. Фото: Toyota

Toyota Highlander 2025 року є одним із найкращих кросоверів середнього розміру, який можна придбати на ринку. Втім, є дешевші варіанти, які забезпечують аналогічну надійність.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

2025 Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe 2025 року стандартно постачається з 2,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 277 к.с. Йому потрібно лише 6,3 с, щоб розігнатися до 100 км/год.

JD Power поставив кросоверу загальну оцінку 82 зі 100. Він отримав 79 зі 100 за якість та надійність, 90 за враження від водіння та 91 за вартість перепродажу. Santa Fe 2025 року стартує від 34 300 доларів, це на кілька тисяч дешевше за Toyota Highlander (40 970 доларів).

2025 Kia Telluride

Кросовер використовує 3,8-літровий V6, який має максимальну потужність 291 к.с. Йому потрібно близько 7,5 с, щоб розігнатися від 100 км/год.

JD Power поставив Telluride 2025 року загальну оцінку 85 зі 100. Він отримав 86 балів за якість та надійність, тобто водії можуть розраховувати на його довговічність. Ціна на Telluride починається від 36 390 доларів.

2025 Subaru Outback

Автомобіль має 2,5-літровий двигун потужністю 182 к.с. Вищі комплектації використовують мотор з турбонаддувом. Базова трансмісія розганяється до 100 км/год за 8,8 с, для турбодвигуна цей час скорочується до 6,3 с.

JD Power поставив йому 80 балів зі 100 за якість та надійність. Ціна на кросовер починається від 30 290 доларів.

Раніше експерти назвали найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року. Також ми писали, що найдешевший Toyota отримав 10 000 замовлень лише за годину.