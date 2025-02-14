Toyota возвращает модель, которая не выпускалась почти 20 лет

Toyota Celica. Фото: hotcars.com

Появляется все больше доказательств, что Toyota уже скоро возродит свое культовое купе Celica. Компания продлила авторские права на торговую марку в Японии, Европе и США, причем в Бразилии она зарегистрировала название GR Celica, что означает разработку этой модели в спортивном подразделении Gazoo Racing.

Об этом сообщил Motor1.

Читайте также:

Чем подкреплены слухи

Легендарный спорткар Toyota Celica выпускался в 1970-2006 годах. За это время мир увидел семь поколений автомобиля. Скоро ли представят восьмое?

В мае 2023 года президент Toyota Кодзи Сато заявил о желании возродить Toyota Celica. В октябре этого же года глава Toyota Акио Тойода отметил, что также попросил топ-менеджеров компании сделать это.

Затем в мультсериале Toyota Grip кратко показали список автомобилей, среди которых была Celica Mk8 (производство Celica завершилось на Mk7 в 2006 году). Наконец, Best Car утверждает, что главный технический директор Toyota Хироки Накадзима прямо сказал: "Мы будем делать Celica".

Что значит торговая марка

Toyota официально ничего не подтвердила относительно перезагрузки Celica. Кроме того, компания не комментирует слухи или заявки на торговые марки. Автопроизводители постоянно меняют и обновляют товарные знаки просто для защиты имени, часто без ближайших планов по его использованию.

Впрочем, увидев новую торговую марку GR Celica, можно предположить, что здесь происходит нечто большее, кроме защиты интеллектуальной собственности. Это в сочетании с комментариями Тойоды и Сато делает возвращение Celica неизбежным. Остается один вопрос: когда?

Ранее мы писали о пяти легендарных моделях авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения. Также сообщалось, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор для спорткаров.