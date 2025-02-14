Toyota повертає модель, що не випускалася майже 20 років

Toyota Celica. Фото: hotcars.com

З’являється усе більше доказів, що Toyota вже незабаром відродить своє культове купе Celica. Компанія продовжила авторські права на торгову марку в Японії, Європі та США, причому в Бразилії вона зареєструвала назву GR Celica, що означає розробку цієї моделі в спортивному підрозділі Gazoo Racing.

Про це повідомив Motor1.

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Чим підкріплені чутки

Легендарний спорткар Toyota Celica випускався у 1970-2006 роках. Протягом цього часу світ побачив сім поколінь автомобіля. Чи скоро презентують восьме?

У травні 2023 року президент Toyota Кодзі Сато заявив про бажання відродити Toyota Celica. У жовтні цього ж року голова Toyota Акіо Тойода зазначив, що також попросив топменеджерів компанії зробити це.

Потім в мультсеріал Toyota Grip коротко показали список автомобілів, серед яких була Celica Mk8 (виробництво Celica завершилося на Mk7 у 2006 році). Нарешті, Best Car стверджує, що головний технічний директор Toyota Хірокі Накадзіма прямо сказав: "Ми будемо робити Celica".

Що значить торгівельна марка

Toyota офіційно нічого не підтвердила щодо перезавантаження Celica. Крім того, компанія не коментує чутки чи заявки на торгівельні марки. Автовиробники постійно змінюють та оновлюють товарні знаки просто для захисту імені, часто без найближчих планів щодо його використання.

Втім, побачивши нову торгову марку GR Celica, можна припустити, що тут відбувається щось більше, окрім захисту інтелектуальної власності. Це в поєднанні з коментарями Тойоди та Сато робить повернення Celica неминучим. Залишається одне питання: коли?

Раніше ми писали про пʼять легендарних моделей авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття. Також повідомлялося, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор для спорткарів.