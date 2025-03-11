Чим здивує доступна модель Toyota нового покоління

2020 Toyota GR86. Фото: motor1.com

Великі плани Toyota повернути спорткари Celica, MR2 та GR Supra, здавалося б ставлять хрест на оновленні GR86. Але, як з’ясувалося, японська корпорація не планує знищувати доступне спортивне купе з заднім приводом.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Розробка моделі

Третє покоління Toyota GR86, ймовірно, вийде у 2027 році. Його суттєвою відмінністю від попередника, який був створений спільно з Subaru, буде власна розробка машини компанією Toyota. Цікаво, що до керівництва цим проєктом може бути залучений інженер Mazda.

За інформацією японського видання Mag X, новий GR86 побудують на новій легкій платформі, зберігаючи те саме компонування переднього двигуна та заднього приводу.

Силова установка

Раніше Best Car повідомляв, що новий GR86 базуватиметься на модифікованій версії платформи Lexus IS. Тому припускається, що авто використовуватиме трансмісію від 300-сильного 1,6-літрового 3-циліндрового турбодвигуна, що стоїть на GR Yaris та GR Corolla.

Іншим варіантом, може бути новий 296-сильний 2-літровий 4-циліндровий двигун Toyota з турбонаддувом, який дебютував у концепті GR Yaris M на Токійському автосалоні 2025 року.

Який вигляд матиме авто

Toyota GR86 третього покоління. Рендер: Cars Coops

Toyota небагатослівна щодо дизайну, ніхто не бачив жодних ескізів чи камуфльованих прототипів. З усім тим, фахівці Cars Coops спробували передбачити дизайн GR86 третього покоління.

Низько опущений силует GR86 вирізнятиметься передньою частиною у формі молотка, доповненою спортивними повітрозабірниками на бампері, скульптурним профілем та виразнішою задньою частиною. Очікується, що всередині авто збережеться компонування сидінь 2+2 з практичним заднім люком та оновленим дизайном приладової панелі.

Ймовірно, що GR86 буде найдоступнішим з групи спортивних купе Toyota, та позиціонуватиметься як конкурент майбутньої Mazda MX-5.

Раніше повідомлялося, що Toyota перезапускає модель, яку не виробляла майже 20 років. Також експерти назвали три дешевші альтернативи Toyota Highlander 2025 року.