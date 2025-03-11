Чого чекати від нової Toyota Corolla 2026 року

2006 Toyota Corolla Touring. Візуалізація: bestcarweb.jp

Готується нове покоління Toyota Corolla 2026 року з фокусом на гібридні технології та підвищення ефективності. Автомобіль буде доступний у варіантах седан, універсал та хетчбек, з акцентом на електрифікацію.

Про це повідомив Infocar.

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Силова установка

Основою силової установки стане новий 1,5-літровий 4-циліндровий двигун без турбонаддуву, розроблений відповідно до стандартів Євро-7.

Цей мотор буде схожий потужністю на сучасні 2-2,5-літрові агрегати, при цьому розміри будуть зменшені на 10% порівняно з нинішніми 1,5-літровими 3-циліндровими версіями.

Corolla 2026 буде представлена як класичний гібрид (HEV) та підзарядний гібрид (PHEV). У стандартній версії потужність складатиме 120 к.с., а системна потужність гібридної установки — 150 к.с. Автомобіль буде доступний з переднім або повним приводом, а ціновий діапазон коливатиметься від 16 500 до 23 000 доларів.

Версія Corolla Touring

Особливу увагу Toyota звертає на версію Corolla Touring, яка буде доступна у трьох варіантах: базовий, кросовер та спортивний GR. Кросовер натхнений моделлю Sprinter Carib, а спортивна версія — Caldina GT-Four.

GR-версія, за попередніми даними, матиме 1,6-літровий турбомотор від GR Yaris та GR Corolla з системою повного приводу GR Four, хоча також розглядається можливість використання нового 1,5-літрового турбованого гібрида.

Раніше повідомлялося, що Toyota готує нове доступне авто з сюрпризом. Також ми писали, чому Toyota випускає так мало електромобілів.