Які випуски вживаних Toyota Camry прослужать довго

2017 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Надійний середньорозмірний седан Toyota Camry працював на свою репутацію протягом десятиліть. Експерти назвали найкращі роки випуску цього автомобіля, щоб допомогти визначити вживану модель, яка прослужить довго та без сюрпризів.

Про це написав Motor Biscuit.

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2017 Toyota Camry

Останній представник сьомого покоління. Автомобіль має 2,5-літровий 4-циліндровий двигун (178 к.с.) або потужний 3,5-літровий V6 (268 к.с.), обидва з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Просторий та комфортабельний інтер’єр оновлено якісними матеріалами. Модель оснащена системою Toyota Entune, 7-дюймовим екраном та високими оцінками безпеки завдяки функціям попередження про лобове зіткнення та виїзду зі смуги.

2016 Toyota Camry

Ідеальний вибір для тих, хто хоче сучасні функції та надійність за нижчою ціною. Це модель, що передує 2017 року, з аналогічними двигунами: 4-циліндровий економічний та потужний V6. Інтер’єр має 6,1-дюймовий сенсорний екран та передові технології безпеки, які роблять цю модель відмінним варіантом для родинних поїздок.

2013 Toyota Camry

Авто пропонує покращену ефективність та надійність. Це чудовий вибір для обмеженого бюджету, з такими ж двигунами, як й у моделі 2016 та економією палива до 6,72 л на 100 км. Просторий інтер'єр, зручні сидіння та стандартні засоби безпеки роблять цю модель привабливою, попри відсутність сучасних технологій.

2006 Toyota Camry

Відмінний вибір для тих, хто шукає старшу та доступнішу модель. Частина п’ятого покоління, вона славиться великою надійністю. Оснащена 2,4-літровим 4-циліндровим або 3-літровим V6 двигунами, обидва відомі своєю довговічністю. Хоча в ній бракує сучасних гаджетів, вона пропонує комфортну поїздку та просторий інтер'єр. Багато власників досягають понад 320 000 км з мінімальним обслуговуванням,

2001 Toyota Camry

Надійний вибір для тих, хто шукає вживане авто, яке прослужить роками. Частина четвертого покоління славиться стійкістю. Оснащений надійним 2,2-літровим 4-циліндровим двигуном, седан має просторий інтер'єр та низькі витрати на обслуговування. Багато власників досягають пробігу понад 400 000 км, що робить авто ідеальним вибором для обмеженого бюджету.

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