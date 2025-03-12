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Toyota показала крошечное авто с солнечной крышей

12 марта 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota представила миниатюрный хэтчбек с солнечной батареей
Toyota FT-Me. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota представила микроскопический электромобиль FT-Me для езды по городским джунглям. Длина авто около 2,5 метра, что делает его короче оригинального Smart ForTwo.

Об этом сообщил Motor1.

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Что известно о FT-Me

Электрический хэтчбек оснащен солнечными панелями на крыше — в ясный день FT-Me может получить достаточно заряда для 30 км диапазона. Впрочем, Toyota не раскрыла размер батареи или максимальный запас хода автомобиля.

В компании утверждают, что в некоторых европейских странах FT-Me смогут легально водить подростки в возрасте от 14 лет. Это означает, что серийная версия будет классифицироваться как квадроцикл, подобно тройке Stellantis: Citroën Ami, Opel Rocks-e и Fiat Topolino. В соответствии с законодательством Европейского Союза, эти четырехколесные микроавтомобили не должны превышать 8 лошадиных сил и вес 425 кг. Кроме того, максимальная скорость ограничена до 45 км/ч.

Характеристики хэтчбека

Toyota FT-Me
Фото: Toyota

FT-Me ездит на 14-дюймовых виниловых колесах, обтянутых узкими шинами 185/60 R14. Он имеет одни из самых коротких свесов, которые где-либо можно увидеть, а также боковые камеры вместо обычных зеркал. Фары и задние фонари расположены чрезвычайно высоко по отношению к кузову. Окна в авто большие, но, кажется, что открываются лишь небольшая часть из них.

Toyota отмечает, что FT-Me разработан также для водителей с ограниченными возможностями, а значит, имеет элементы ручного управления на руле для ускорения и торможения, устраняя потребность в педалях.

Ранее мы писали, чем удивит автомобилистов Toyota Corolla 2006 года. Также сообщалось, что Toyota выпустит бюджетный пикап по цене 25 000 долларов.

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